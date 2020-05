Southside high school seniors graduate

For most high school students, their senior year is filled with many positive memories: going to prom, deciding which college campuses they’ll visit in the spring and plan to attend the following year, and, of course, walking across the stage to receive their diploma as their proud parents clap and cheer.

The class of 2020 has missed those memories this year due to social distancing requirements after the wake of COVID-19. They’re not sure if they’ll be attending an in-person graduation ceremony later in the summer or participating virtually.

Locally, students attending Southside high schools are trying to make the most of their senior year. They acknowledge the disappointment of missing out on activities these past few months and uncertainty of college this fall, yet they remain hopeful and excited of a future yet to come.

Congratulations to all graduating seniors this year; from The Southside Times, we wish you the very best in your future.

BEECH GROVE HIGH SCHOOL

List of graduating seniors:

Antonio Alvin Addison S Jajuan Latrell Allison Angel Manuel Almazan Ebonique D’Naye Almodovar Andrew Lee Aler Milo Ian Anderson Alec John Apgar Kyle Thomas Aping Kaleb Craig Arsenault Jesse Spencer Arthur Aubrie Mae Backus Donovan Michael Bailey Gijs Pieter Theunis Bakker Chloe Louise Baldwin Jacob C Ball Laura Lohany Bardales Martinez Destiny M Beamon Daphne Elyse Beck Courtney Leighann Black Jessica Camille Booker Cody Michael Boone Dixie Shadae Boyce Megan Elizabeth Brown Selin Renee Budak Alexis Delanie Burgess Maliyah N Burhannon Shianne Nicole Calvert Jace William Carmichael Sarah Abigail Causey Jiraprapa Chaiya Madisyn Nichole Challis Hannah Nicole Chandler Jason Isaac Cherry Allissa Marie Clem JayLee Michelle Dayne Clubs Xavier Marcus Cole McKenzie Lynn Collins Sierra Emily Ann Collins Abigail Lynn Colson Toni Nicole Compton Sydnee Grace Conley Joshua Michael Copenhaver Donald Covington III Chimya Laquel Crawford Jillian Danette Curd Marissa Jade Dale Jameka Da’Shay Daniel Rachel Ann Davis Riley Lain Dearth Garrett David Delk Hanna Magdalena Demeszuk Alexus Marie Dile Jordan Riley Dishman Thomas Joseph Doyle Noah Austin Drury Romea Lenna Echols Collin Michael Eckstein Trent Robert Eckstein Marissa Lynn Ellsworth William Douglas Ferguson III Destinee Renee Fisher Kennedy Alexandria Flores Angel J Fonseca Chelsea Fornash Isabella Camille Foster Jourdan Lee Frazier Joshua T. Fryar Gabriella Daniella Galindo Andrew Joseph Galvez Nathan Alexander Gard Zoe Bella Garner Inga Alina Gaworek Alexander Vincent Geiger Abigail Elizabeth Gentry Alyssa Marie Gindling Linzee Danielle Glover Fernanda Akemi Gomes Chiba Yarithza Nayelli Gomez Trejo Jordan Daniel Joe Gonder Tia Lanae Graham Javon Katrell Green Juston Isaac Gulley Nicholas J Haddix Sara Katherine Hale Alexia Marie Ham Hannah Reneé Lee Hampshire Racheal Marie Harlan Dean Elliott Hayward Danielle Rae Herald David Anthony Hernandez Shelby Lynn Hill Alyssa S. Hockett Nicholas Bryce Horatschki Hannah Elizabeth Horsley Vyvianna Rael Howard Alexander Vincent Howe David Anthony Hreno Nicholas Tyler Allen Hubbard Jessica Ann Jaynes Aniya Renee Vera Jefferson Elizah T. Johnson Keyonni D Johnson Quanzell Tyrel Jones Juwan Derrick Joseph Austin Alan Jung Mandeep Kaur Manpreet Kaur Amber Rheanne Keefe Morgan Lynn Keith Fernando Carlos Kelley Jared Seth Kendrick Jaylen Michael Edward Kendrick Parker James Kennedy Rachel Marie Kennedy Arial Lynn Keown Kevin Boyd Kinder III Tona Lonnice Kirk Blake Lee Koglin Evan James LaMar Rebecca Terese Lamb Anthony Lee Lanza Aurora Louise Lawless Grace Elizabeth Lawrence Morgan Renee Lawson Neasia V Lee Sophia Lynne Lopez Litzy Vanessa Lopez-Moreno Kyle Evan Margerum Capul Olivia Taylor Marschke Roger Lee Martin Marina Martin Ferrer Jonah Warren Mattingly Megan Danielle Matyi McKayla Cherie Mayhew Taylor Faye McCloud Rikki McCoy Kathrine Elizabeth McKinney Marcus W McKinney II Jason Donald Means Samuel Thomas Miles Trevel Zhylek Miles Brenda Mills Brianna Masha Mills Tanner Michael Mills Dalton Anthony Moody Serenity Marie Moore-Clay Anthony Branden Moreno Fierro Sabastian Nickolas Neff Caitlyn Grace Newton Carlos Nochebuena Selena Andrea Orcutt Jalen William Pappe Harsh S Patel III Dawson Matthew Pender Joseph Stephen Petree Vincent Richard Pich Ta’Aliyah Monique Pinner Iryna Kostyantynivna Plaskon Aaron Lee Andrew Porter Alyssa Paige Porter Daniel Patrick Quinn II Sarah Michelle Ramsey Cor’Meka Ambrose Reed Madison Elizabeth Reynolds Ashlie Dawn Rice Angelo D’Marco Robles Sierra Jalyn Rodriguez Yara Guadalupe Rodriguez Seth Thomas Rumler Savannah Joyce Samons Zachary Keith Andrew Schlicher Hannah Marie Ellen Shackelford Kelsey Lynn Showecker Shaun Terrance Small Jr Shaylynn Lachelle Smock Brian Leroy Sorensen Payton Elizabeth Stanley Caleb Patrick Steele Isaac Allen Stennett Alyssa Lynn Stewart Timothy Allen Stewart Jr. Caroline Ella Story Josiah Gabriel Stout Dawt Nei Sui Madison Renae Switzer Rayden David Tabor Aerionna Ne’chelle Taylor Brionna Michelle Taylor Harley Dee Taylor Torionna Sha’nelle Taylor Haley R Terry Emily Marie Thompson Pharnavaz Tkemaladze Noe Aran Francisco Torres Dianna Marie Tucker Michael Shawn Turner Cody Michael Vann Isabella P VanSickle Kaitlyn Michelle Warriner Teron James Washington Xavion Dontae Watts Grace Elizabeth Webb Elijah Robert Webster Karen Elizebeth Wells Dari’ontai White Ja-Tayah Alexis Williams Reese Daniel Jackson Williams Joshua Timothy Williamson Dominic Justee Winburn Kesha Valera Winburn Demetria Lenna Winings Faith Elise Wolfe Kae Jing Wong Izabel Carlota Young

CENTER GROVE HIGH SCHOOL

Senior class officers:

List of graduating seniors:

Abbott T Jack Adams R Gage Ader S Luke Agrawal V Mahek Al Jaibachi I Raya Alexander C Emma Alte R Shannon Amato E Hailey Andersen A Elizabeth Anusewicz D Eric Argbah P Rachel Arkanoff A Richard Armstrong C Emani Arzate M MaKayla Aukerman G Holyn Bachmann D Kyle Bader J Kennedy Bajwa S Ayudhvir Baker D Averie Baker W Max Ballangee N Brian Bandy A Makayla Barkdull C Isaac Bastin G Mara Bauer R Kailee Baysinger J Patrick Beach H Allison Beetz L Jada Beisel M Kaleb Bellian M Hailey Benefiel Y Emma Benkert M Anita Beth Bennett M Jalen Berg M Emily Berg J Kaitlynn Beshears J Kevin Bhamidipati K Vinay Bilsland R Hannah Bilsland J Noah Bixler B Teagan Bjerregaard D Carly Blahunka N Amanda Blazek F Elizabeth Boas A Elizabeth Boha E Jenna Bokal R Hannah Booher J Halle Boots W Ethan Bounin M Marissa Bounin A Ross Boyd J Gabriel Branam E Mary Brandt M Olivia Brian S Makaia Bridgewater A Grace Bright L Tycen Brim R Kennedy Briscoe A Ashley Brooks M Evan Brooks M Sophia Brown B Brianna Brown L Jamie Brown L Kennedy Brown O Logan Brunsman L Samuel Buehrer H Marcela Bumps I Timothy Burris J Carly Burris C Kiersten Burries M Skylar Butcher J Adam Butler L Morgan Caccioppo T Brian Cagle E Gavin Cangany E Peyton Cantrell F Elayna Caperton L Gracie Caperton E Grant Carlton E Hannah Carson R Jacob Carter A Michael Casey A Jordan Castle T Dylan Catalano T Samantha Chamberlin P Nicholas Christie W Alex Claridge M Jessica Clark C Da’Shawn Cleary N Justin Cloud R Lillian Clouse R Olivia Coffey L Shannon Collins M Matthew Combs R Corey Comstock N Haley Conder Claire Conkin L Allison Conrad L Donald Cook M Ana-Elizabeth Cooley R Lauren Cooney J Benjamin Copenhaver M Brianna Copenhaver K Kailey Cornett J Tyler Cox B Alyson Cox M Christian Cox R Courtney Coyle A Connor Craig S Fabion Crickmore N Jacob Crites D Michelle Crowe R Ethan Cuculick I Katie Culbertson E Christopher Cummings E Avrey Cundiff C Sophia Cunha G William Dales M Logan Dalton M Jacob Davey A Bethany Davis N Brookelyn Davis E Hope Davis A Logan Dawson E Rachel Deardurff R Mitchell DeChant A Richard Deckard J Silas DeMarco A Sophia Devaney A Alexander Dillon R Carter Dillon T Drake Dillon S Drew Dills W Carter Dodson J Adler Donica E Cole Dowell M Suzanne Drake D Abigail Duffy E Carmen Duncan W Branden Duncan E Jacqueline Dunlop A Tessa Dwyer A Paige Dyer A Grace Eberwine A Elena Eblin A Bryce Eck N Ashley Edel G Elizabeth Eley A Margaret Elliott R Audrey Ellis E Gabrielle Elmore J Matthew Emerson R Brenna Epperson A Paige Eriksson A Kirsten Esslinger N Caron Estes G Nicholas Etter M Gracie Euler R Lillian Fain R Meredith Fair M Alexis Fajardo Joaquin Falcone M Julia Fanter L Alexandria Fasan E Anuoluwa Fergason P Madison Ferguson S Braden Finchum C Jacob Finchum J Kaci Fischer C Lily Fischer L Sophia Fischer T Trent Fisher O Devin Folds T Pierce Francis J Caleb Frankel S Alainna Frazzini J Corey Fritz N Brandon Fuhr E Connor Fulmer A Christopher Galloway A Joel Galyean T Jacob Gandolph J Raegan Garcia G Andrea Garcia Jennifer Gardner S Jackson Garrison M Kristen Gashti M Jakob Gavorski W Gavin Gavorski E Madison Gibson A Joshua Gietl A Rileigh Gilpin M Alona Gipson D Anthony Gloyeske C Madison Godsave Dylan Goebel S Michael Goines P Jalen Golder M Philip Gooch A Olivia Gooding D Nicholas Gosnell D Gage Gregory J Drew Gregory D Matthew Grehn E John Grider P Kevin Griner L Nicholas Groce O Emily Grounds B Mylee Grubb B Ethan Gudaitis J Joren Gutierrez A Lance Gwinn D Dalton Habenicht A Reid Habig E Marin Hagedorn R Sophia Hale K Braden Hall G Alexandra Halloran C Quinn Hammill J Madison Hans B Jenna Hanson W Timothy Hardy B Nicholas Harrell G Danielle Harrell A Gabrielle Harrell R Marielle Harritt J Adrianna Hartley K Benjamin Haskell L Christian Hasquin L John Hassett W Rylan Haviland S Sierra Heck S Alex Heineman A Madeline Heintz S Rylynn Helweg R Emma Henderson M Jacqueline Hendrickson M Lexie Herman F Latrisha Herron G Colin Herron M Grant Hickman K Elizabeth Hicks N Skyelar Higgs N Britney Hoard M Abigail Hofmeister M Seth Holloway B Chandler Holmecki J Ethan Holzer J Carter Hommel Wood E Grace Hopkins T Matthias Hopper E Alexandria Hornaday S Brooklyn Horning G Sophie Hostetter A Gavin Hough A Macy Howard E Lindsey Hubbard L Adam Hubele R Andrew Hubrecht B William Huhn V Augustus Hummel C Benjamin Humphrey C Jacob Hunter R Kaia Ingle D Lindsey Jackomis A Jamie Jackomis N Jordan Jackson P Madeline Jansen M Katelyn Jarboe A Lauren Jeffries D Jonathan Johnson R Benjamin Johnson L Caleb Johnson H Elijah Johnson T Jalen Johnson C Kyler Johnson D Russell Joseph R Magdalene Kanwit T Graham Kaptain J Chloe Kassoumis E Hailey Kaur Balwinder Keevers M Nevaeh Kellar W Nicholas Kelly J Ian Kenney C Genavieve Kidwell L Rhianan Klingshirn D Michael Knox R Emma Kolthoff D Luke Koziura A Daphne Kuebel G Elizabeth Kujath C Graeson Kuntz E Claire LaFoe A Larsen Lambert R Taylor Larocque S Isabelle Lasley A Eric Lawless K Zoe Leach C Jonathon Leachman E Matthew Leathers T Jacob Leitgeb J Maxwell Liddle L Lindsay Limbruner E Brianna Lindsay C Kate Lindsay S Nathaniel Line E Anna Littell N Brayden Livermore B Cooper Long F Marshall Love W Colyn Lucas R Lillian Luck S Harrison Luong T Leslie Lutz G Bailey Mack Kaniese Malik Archit Mander E Sarrah Mann L Katherine Marchino E Rachel Marqua C Josiah Marsh J Gracie Martin R Audra Martin T Jacob Martlage R Kaitlyn Matei L Ethan Mathena J Devon Matthews D Connor Maurizio C Lucas May L Susan Mayo M Alyssa McBride O Nathan McCarty W Matthew McCracken E Bryn McCullough B Maleea McDaniel B Charles McDaniel N Sydney McGee P Reiley McGowin K Ellie McKenzie A Emmelia McKnight N Jackson McLain E Morgan McNeal L Donte McNeil E Rachael McWilliams J Caleb Meador S Bradley Miles R Matthew Miller K Allison Miller A Jacob Mills E Ashley Mills R Matthew Milto J Philip Miner N Breanna Mitchell R Benjamin Mocas R Nathan Montgomery A Sean Moore E Katlyn Morford E Lauren Morgan P Ryan Mroczka R Audrey Muesing C Samuel Mullins R Conner Munson E Gavin Murphy B Bryce Nair V Athulya Nelson M Carly Nguyen T Angelina Nitschke P William Novak L Kylie Novotny R Thomas Nunnally E Jeanna Oliver G Olivia Olthoff M Samantha Orender D Logan Osborn C Addison Osborne E Kelsey Outland G Isaac Owens D Elijah Palmer K Rowan Parikh U Shreya Parker M Jenna Parr W Isaiah Parry R Colin Patel A Pooja Patel C Shiv Patterson C Delainie Pearson D Evan Pender C Kayla Pentchev V Julian Perez Demetreus Perez Tello Gregory Peters J Gabriel Peters M Lillian Petro M Camie Petty E Samuel Pham Q David Phillips J Emily Philpott D Olivia Philpott R Savanna Piechan C Alexander Piper M Luke Plancarte Adamari Plikuhn C Evan Pogue D Kyle Pomranky L Shianne Poole M Cameron Poore M Brianna Powell T Jacob Price C Liam Propes R Hunter Prophet M John Pruitt M Dylan Puck S Ethan Puderbaugh C Anna Pursell B Adell Putzek M Ezri Qualitza M Logan Quintana J Kody Rake A Claire Rake C Emily Ramirez F Angel Ramos M Carla Ramsey D Aiden Ramsey M Mary Ransdell D Jillian Rardin D Lucas Rasmussen E Samantha Rathburn-Hall C Millicent Rathsman A Coltin Ray E Emily Red D Emma Reeves A Jadin Reeves A Jostin Reising M Amanda Revilla K Kaya Richardson M Madison Riddle E Baleigh Risbeck R Zachary Rivas J Alejandro Rivas J Chase Rivera L Ariana Roach L Gabriel Robinson D Cody Robinson C Jodie Robinette A Kirsten Robling J Trey Rodenbaugh R Victoria Rodriguez M Brandyn Rodriguez A David Rodriguez D Devon Rodriguez A Ricardo Rose L Nathaniel Rowe T Ian Roycraft M Jason Ruff J Madelyn Rundquist R Michelle Runkle B Mason Rush E Krystal Russell J Daniel Russell E Zoe Ryan Berg A Kathleen Saini Kshitiz Salazar C Paul Salyers L Emerson Sanchez M Xavier Sanders M Ashley Sandhu K Jasnoor Sargent D Joseph Sauer A Nolan Schmidt L Joseph Schmitt A Luke Schnieders L Victor Schoettle P Logan Schwedler J Allen Scott C Cameron Scriff R Stephanie Seale D Riley See W Jaden Seguin D Benjamin Sendek E Hannah Sequeira R Leanna Seyoum S Tesfaladet Shake M Jaylyn Shanks C Madison Shelton K Alexa Shoemaker P Evan Short M Peyton Short H Zachary Sinclair D Michael Singh Rajpreet Skidmore A Christopher Skluzacek C Emily Slevin R Rebekah Slinkard N Asia Small E Jenna Smith J Anthony Smith M Blake Smith D Cameron Smith R Casey Smith J Eli Smith W Nathan Smith A Zane Smotherman M Abigail Snead S Isaak Snyder M Isabelle Sozos Ariel Sponaugle Z Thomas St Pierre M Avery Staehler L Nathanel Stafford A Calista Steele D Cameron Steimel W Drew Stettler R Kaelyn Stevens N Haileigh Stevenson C Joshua Stewart-Allen E Brianna Stewart A Emily Stickels N Kaylee Stoddard J Bryan Strickland R Margaret Stumpf E Emma Sudler C Anna Surd M Nicole Swift L Alexandria Taylor M Adam Taylor C Alex Taylor-Williams M Denarii Taylor N Lyric Terrell R Alyssa Thatcher A Anna Thomas B Grace Thomas D Reagan Thompson C Kevin Tidd M Caleb Tinnirello T Dominic Todd G Alyson Totten R Jackson Tracy R Jonah Trisler D Johnathon Ulrey M Jessica Underwood S Cooper Upchurch Ashley Valde A Vincent Van Dyk E Pablo VanBuskirk T Ryan Veteto J Andrew Voegerl R Bailee Vopelak H Nicholas Wackerly E Lauren Waddick T Savannah Walker S Kristopher Wallman L Austin Walsh M Chloe Walters W Gwen Warner J Andrew Wasson J Trevor Watt R Sophia Webb J Samantha Webber A Caleb Weems J Le Dan Weinberg E Addison Weiske J Matthew Welch M Devin Wendorff M Anna West O Blake West B Emma Westell M Collin Whatley L Taylor Wheeler R Jalyn White N Kiersten White I Megan White D Nicholas Whitis H Alayna Whitis E Mya Wiley W Luke Wilhelm D Carson Wilkins G Audrie Williams L Arden Williams W Joshua Williams L Katrina Williams A Riley Wilson L Emily Wilson M Nicholas Wilson K Sarah Wise G Kelti Wolf D Nolen Wolff R James Wombles R Meghan Work P Hannah Yaden B Madelyn Yeager L Roy Yeast M Kiyah Yocum D Keiley Yohler H Evan York N Brooke York E Zane Yu Yao Zheng Rachel Zuch T Carter

FRANKLIN CENTRAL HIGH SCHOOL

List of graduating seniors:

Gabriel Isaiah Abel Jillian Kathleen Abshire Dillon Michael Abston-Smith Devin Nicole Akers Leah Ada Akonji Lenard Jann Alberto Joseph William Alvey Maleaha Renee’ Amick Mallory Dawn Anness Joshua Daniel Antcliff Brodey Dean Archer Jacob Archie Gabrielle Elizabeth Armstrong Jasman Singh Athwal Kaija Elise Nix Atkins Samantha Rose Augsburger Sean B. Authier Rosemaria Baduria Ethan Joseph Bain Michael Andrew Bair Adora Carolynn Grace Baker Brandon Michael Baker Emilin Balbuena Paulino Susannah Elizabeth Ball Angelika Elizabeth Bambaren Jay Li Barger Autumn Elise Barker McKenzie Renee Barnett Jakob Nicholas Baron Manuella Bashir Breanne Michelle Bass Caitlin Anne Lorraine Baudendistel Kennedi Nicole Beale Chance Alexander Beardsley Rafael Beas Ryenne Olivia Beaty Gabrielle Nicole Beck Jasmeen Bedi Jamia Renee’ Bell Kallie Marie Benedick Natan Legesse Beniam Michael Berariu Bennett Brandon Wayne Bernethy Gabriel Riley Bickel Olivia Michelle Bickel Sarah Ashleigh Birch Brayden Alexander Bishop Danny Ray Bishop Justin Lee Bishop Cory Reginald Eugene Blackman Christopher Alan Blair Cole Nicholas Bohnert Jessica Gedek Bond Nathan Samuel Boomershine Allyson Elizabeth Boone A’Stevyona Formiece Bowie Anika Emily Bowling Aviana Alonza Bowling Erica Michelle Bowman Nathan I. Boyce Emily Elizabeth Brashear Mikayla Anne Brenton Abigail Paige Brewer Ella Marie Brewer Matthew James Brewer Steven Anthony Brinker Alexis Elaine Britt Romello John Edward Brock Randy Steven Brooks Arabella Willow Meda Brosi Ahna Colleen Brown Garrett Matthew Brown-Smith Sara Grace Brugger Sariyah Rose Bryant Maxwell Warner Bunch Jackson Lee Bunte Elaina Marie Burbrink Elizabeth Danielle Burbrink Xavier William Burkett Nikolas Glenn Butler Jadin Kyler Buttz Kionne Nkozi Bybee Alina Marie Cahill Brandon Edward Camp Grace Elizabeth Camp Mikayla Jo Campbell Marcos Arath Cardenas Vito Anthony Cardinale IV Aidan Tyler Carlisle Austin Michael Carr Celina Anne Carreon Zoee Anne Carreon Nora Casas Pablo Casas Ortega Maxwell Riley Catlow Bishop Heath Cecil Isabelle Alexis Chandler Sierra Lynn Charnes Cindy Guadalupe Chavez Kamilla Nicolle Chavez Ashley Nichole Cheek Devin James Cheshier Arianna Elise Childs Semranjit Singh Chohan Adib Ameen Chowdhury Caleb Clark Dalon Gerald Clark Mason Andrew Clark Zoey Marie Mae Clark Amanda Darlene Clemans Conner Jason Cline Emma Rose Clymore Brian Duane Cobb, Jr. Joshua Edward Cobb Courtney Elizabeth Cockrum Isabelle Marie Coker Chantal Ca’Trice Cole Isaac Lee Cole Tristin Skylar Cole Joseph Porter Collins Eric Patrick Colvin, Jr. David Joseph Colwell Audrey Michelle Comastri Kiaya Joy Conley Riley Joseph Conley Anthony Steven Contreras Carli Grace Copeland Lucia Caroline Coroa David Michael Couch Brett Davidson Counsel Jared Ryan Cox Vivian Alexandria Craft Lamont Alexander Craig Lawrence Andrew Cress II Cheyenne Nightsong Crnkovich Hannah Elise Crocker Zoe Noelle Croxford Jeremy Michael Crumbo Gabriel Edward Crutchfield Evan Thomas Cullison Lucas Ryan Cummings Gaige Christian Cunningham Peyton Michael Darst David Charles Davenport Jakin Noah Davenport Abigail Christine David Jacob Michael Davidson Cassandra Yvonne Davila Damoureon Desean Davis Katie Marie Davis Gregory Michael Dawes Austin Trent Day Olivia Grace Day Marcus Gavin Decker Haley Elizabeth-Marie Deger Alexis Michelle Dela Cruz Levi Joseph Delk Joshua Michael Denman Jiger Singh Dhillon Logan Alexander Didion Dayna Kay Doerflein Rylee Allen Doolittle Evan Bruce Douglas DaiVeonna Danielle Dowdell Madalynn Marie Dunlap Bryson Michael Durham Whitney Nicole Durtschi Braden Asher Eades Cynthia Marie Earls Britney Marie Ebersole Shyanna Nichole Eck Lillie Kay Eckerty Elijah Allen Edens Michael Glenn Eichorst Ryan Friedrich Elliott Anna Ruby Ellison Brandon John Edward Ellison Kemon Jamal Malik El-Shabazz Braden Thomas Emery Jaycee Lee Erisman A’Ron Rakwon Eubanks Allon Ray Evans Breonna Marie Evans Cassandra Leigh Evans Peyton James Farley Andrew Liam Faulds Luke Morgan Faulkner Ian Andre Feist Khloe Mackenzy Ferrell David Lopez Ferrer Hunter Vincent Ferris D’Niya Denyce Fleming Bailey Allen Forler Odin Michael Foster Gabriel Thomas Foulk Nathaniel Christopher Frazer Madison Leigh Freeman Kylee Ann Fritz Haley Marie Fuson Wyatt A. Garner Austin Daniel Gates Savannah Lynn Gates Kyle Alexander Gephart Mackenzie Summer Gibbons Maria Isabelle Gibbs Lochlan Olivia Gillen Quinten Lee Gilliland Emily Rose Gilreath Caleb Daniel Ginsberg Catherine Novella Glowner Jack Thomas Godzwa Emilie P. Goheen Isaac Gomez Jay Adrian Gomez Kaleb M. Gonzales Michell Maribel Gonzalez Lukas Daniel Gorman Haylee Noel Gosnell Anne Elizabeth Gowan Delaney Christine Grady Peyton Logan Graf Caleb Anthony Grafton Connor James Davis Grant Davin Allen Gray Kacie Jo Green Logan T. Grider Emma Mae Grimes Rebecca Rene Grossman Jack Andrew Gugle Sean Michael Guinan Bailey Marie Haas Andre’s Thomas Hackett William Thomas Hackler Jalen Edward Hagerty Payton Alise Hale Isabelle Marie Hall Keishiiah Lacole Hall Matthew John Hall Christopher Jordan Hamud-Dowell Lilian Kay Handy Lakiyah Loretha Hannah Stormy Marie Hardcastle Anya Grace Hardwick Kaleb Jackson Harris Kylie Marie Harris Jarvis Raynard Harvey Madalynn Rebecca Lea Hasseld Tyler Paul Hebert Mason William Hedges Logan Xavier Henderson Jaedyn Marie Hensley Isaiah Daniel Herald Alejandro Christopher Hernandez Alexia Hernandez Emma Louise Herron Kellie Leigh Herron Abbe Linnea Hershberger Madelyn Grace Hiatt Joseph Augusto Hickam Jessica Elise Hill Joseph Michael Hill Kayla Noel Hodge Luca James Hodge Matteo Luigi Hodge Devin Jakob Holland Hunter J. Holland Steven Thomas Holman Jaxyn Elizabeth Holmes David Brian Holt Jonathan Michael Hopson Jake Ryan Horvath Terrence James Howard Hannah Jae Hudson Logan Thomas Hughes Hannah Jean Humphries Pa Nun Hung Rebecca Elise Hunley Kye Brayden Hunter Gisselle Patricia Irias-Rivera Harley Marie Irish Abimbola Ibukun Ismail Ethan Lewis Iversen Danna Ireth Jaca Assani Safiya Jacks Cody Lee Jackson Hayden Edward Jackson Zakarie Jackson Brock Forrest Jacob Harshdeep Kaur Jagpal Emily Danielle Jarrell Corey Mitchell Jeanor Anjanee Monique Johnson Austin Luke Johnson Claudia Marie Johnson Derrick Jerome Johnson Emma Taylor Johnson Gunnar Andreas Johnson Rachael Keeley Johnson Torianna Trienay Johnson Uriah James Johnson Emma Faith Jones J’Don Andre Jones Kyle Jonathon Jones Leilani Aaliyah Jones Tashon Marquis Jones Ellie Cathryn Jordan Kaniyah Terryl Jordan Jaskaran Singh Jossan Trinity Anna Belle Journey Hayli Jayde Julian Tara Christina Kalia Ahmed Kamara Jasmeen Kaur Jasmin Kaur Mandeep Kaur Sharanpreet Kaur Sophia Marie Keck Gavin Michael Keesee Christopher Ray Kelley Leah Quinn Kellum David Za’hki Kenner Christian Alexander Kent Klarissa Kayleann Keown Anastasia Gail Kersh Latifa Mahmoud Khalil Tristan David Kinder Elijah Alexander Kindle Brandon Johnathon Kinnick Elijah Michael Kirkpatrick Ashley Nicole Kitterman Emma Bell Knaack Lindsey Lee Knies Gracie Rayn Kord Karen Marie Kramer Kimberly Grace Kramer Joshua Thomas Lagler Lydia Kathryn Laker Alyssa Nicole Lamping Cody Scott Larson Krystal Ann Lasley Grace Elizabeth Lawrence Teasia Marie Lawrence Hannah Renee Leach-Lewellen Kyle Anthony Lechner Paige Olivia Leck Mackenzie Paige Lewis Wade Zachary Lewis Te Lian Dylan Scott Little Luke Thomas Lockwood Tyler Austin Logan Taylor Mark Long Rachel Marie Griswold Loobie Samuel Ashley Lorentzen Cameron James Loveall Brenner Elvin Lowe Christien Carter Lowe Brianna Idalis Lozano Nicholas Gregory Luedeman Ryley Scott Lutane Collin Andrew Lytle Ethan Miles MacCowan Thomas William Maddox Emma Grace Mahoney Niya Dylan Green Makoutz John Zung Man Amiah Gabrielle Manlove Olivia Jean Mann Samantha Danielle Margason Aaliyah Lynn Marshall Cody Joseph Marshall Olivia Frances Marshall Natalie Paige Martin Alexis Seaira Maryfield Joelie Ann May Peyton Marcus McClendon Taylor Rae McCreery Kyle Turner Victor McCullough Robert Joseph McCurdy Danielle Valentine McDowell Abigail Tracey McElfresh Avery Noah McFall Sean Reese McGauhey Nadia Ann McGraw Jamie Lynn McIntyre Macenzie Lynn McKeever Kierstyn Rose McKibben Kelly Christopher McKinney Donavon Alexander McLellan Victoria Lynn McNamara Adrianne Love McPheron Rohre Summers McWhirter Thalia Alisia Medina Jakob Martin Meier Christian Lee Meierant Sarah Grace Mellinger Timothy Joseph Merrill Joe Romeo Meza Adam Christopher Miller Blythe Kimberly Miller Deon Shyheim Miller Jacob Donald Miller Sarah Catherine Miller Alec Joseph Mills Thomas-Mychal Wei-Yen Mills Alicia Janet Mitchell Alexus Iyanna Mobley Tyler James Monday Joanne Angelica Montalvo Kaylee Moranchel Natalie Moreno Isiah Riley Morgan Moriah Ann Soleil Morgan Mitchell Joseph Moriarty Alijah Datez Morrow Katelyn Elizabeth Mosier Mthandazo Leroy Moyo Allan Samuel Mulenga LaDaya F. Mullins Logan Christopher Munn Madison Taylor Murello Keziah Wahu Muthama Caleb Gene Napper Shayler Sky Neal Tasheaon Lanaa Nelson Zachary Thomas Newkirk Kathy Cao Nguyen Simon Sang Nguyen Mariah Jade Nichols Chaste Hope Nickels Matthew Noah Nieten Gurjoyt Nijjar Soso No Carson William Nordhoff Molli Lucille Nordman Benjamin Craig Norman Pierre Santiago Normington-Vicarte Lucille Diane Northcutt Payton Rayne Oberting Michael John Olive William Russell Olnick Carolina Nicole Ortiz Maximus G. Osburn Luke Michael Oslund Talia Lizbeth Pagan Alex James Pankow Brendan Paul Paquin Angelina Parrish Kain Edward Parrish Olivia Morgan Pate Melanie Josahandi Patiño Soto Ali Nicole Patterson James Michael Patterson John Owen Pauly Gabriel Joseph Payne Richard Gavin Pearson Gabrielle Nicole Pedigo Lauryn Michelle Pedigo Abbey Nicole Perkins Madyson Maree Pero Mya Jean Perry Eugene Andrew Phelps Cayla Marie Pittman Gabrielle Lynn Pitzer Nickaya Quinet Polk David Kepler Poole Zachary Joseph Powell Katelyn Marie Power Logan Nathaniel Dean Pratt Andrew James Pressley Tobias Joseph Pridemore Quincy Devon Pugh Trenton Michael Pugh Lal Ding Pui Ellie Sanja Puletz Joshua Allen Pulley Sarah Michelle June Putnam Darrin Wayne Pywell Tabitha Lynn Quirk Kellyn Elisabeth Raters Robert Eugene Read Jamie Michelle Rector Cruz Steven Reed Gracie Ann Reed Sheldon Romel Reed Kameron Michael Reedy Christopher Gray Reichel Bamlak Samuel Reidenbach Zachary Thomas Reidenbach Emerson Paige Reuille Blake Stephen Richards Anna Minami Richardson Bailey Nicole Riley Reegan Elizabeth Rimmele Nathaniel Austin Ringer Austin Michael Ripberger Gabriel Esai Rivera Hannah Svetlana Roberts Marissa Anne Roberts Michael Gene Roberts Emily Khristine Robinson Tyler Jaquen Robinson Tyler Joseph Robinson Branli Alexander Rodriguez Jayden Chrystine Rodriguez Ivy Nikole Rogers Riley Mae Rolfsen Kyle Alexander Romero Brooklynn Grace Rowley Bryce Michael Rowley Cassondra Joy Rudge Malaysia Marie Ruffin Jasmine Ann Russell Dakota Matthew Ryan Nathan Allen Rybolt Jenni Nicole Samples Leonardo Sanchez Justis E. Sanderson Lal Hmun Sang Reng Sang James Robert Sannito Gabriel Santana Devin Chance Schlotfeldt Alaina Paige Schmidt Kyle Frederick Schoch Brock Owen Schooley Alexander Dean Schreiner Isabella Grace Schrump Chimera Krystyna Marie Schuck Ethan William Scott Madelyn Ann Searcy Kaitlyn Michelle Sears Kira Brianne Seeley Hannah Marie Seifers Alaina Reanne Seiter Aliyah Kay Shelton Alexys Renai Shepherd Hunter James Shepherd Addison Elizabeth Shorey Jacob Bradley Showers Rebeca Silva Caleb Michael Simmerman Gabriel Richard Simmons Madison Mildrena Simpson Stephaine Marie Lynn Simpson Arashdeep Singh Ekamjot Singh Gobind Partap Singh Kamin Singh Lakhwinder Singh Manjeet Singh Navkaran Singh Prabhdeep Singh Randeep Robin Singh Sarbjot Singh Divine Luvuvamu Sion Corgan James Slaymon Samantha Louise Slentz Joshua James Slinker Kiera Avenal Sloan Kelsie Marie Slone Jessica Lynn Small Peyton Allen Smalling Joshua Brenton Smallwood Ashlynn Kay Smith Benjamin Thomas Smith Blake Anthony Smith Emma James Smith Payton Jay Smith Austin Douglas Snider Angel Manuel Solano Emma Dee Spainhower Matthew Craig Sparkman Olivia Marie Sparkman Austin Michael Sparks Victoria Elizabeth Sparks Grace Ryleigh Spellman Dawone Antonio Spencer Guile Anthony Staggs Caleb Lee Charles Staker Jonah Ryan Stapp Hanna Grace Steele Gabrielle Rene Stephens Kobe Nathaniel Stephens Rachel Mae Stephens Cordell Marshall Steward Jaylun Carmon-Lee Stewart Anamarie Rose Stinson Ethan Emil Stockton Hayden Gene Stokes Ethan Michael Strunk Zachary James Stuck Nathaniel Joseph Summitt Kindra Laurenne Sweat Elisabeth Victoria Tabor Jonah Gerald Talcott Nathan Emmanuel Talhelm Leah Anne Tapp Tyler Joseph Tapp Isabella Simone Tarter Madison Diane Taylor Myles Sebastian Taylor Tristan McKay Taylor Megan Ilia Tello Cualtacuatl Grant Mason Templin Brooke Ashley Terry Jared Thomas Tetreault Kayla Machelle Thomas Kaylee Marie Thomas Kyeem D. Thomas Torynn Christina Thomas Dayton Clare Thompson Zachary Davis Thompson Austin Mark Thorn Emmanuel Decontee Toe Eric Tristen Tolan Erendira Makenna Toledo-Arrieta Joshua Lee Totten Aiden Safa Tounkara Gabriella Maria Trujillo Lauren Faith Turner Samantha Laken Rose Turner Abby May Tuttle Rachel Jane Uhlik Riley Marie Unversaw Stephanie Denese Valdes Ruzanna Rosey Vartanyan Savannah Rose Vaughan Devon Jack Vaughn Sharol Yulitza Vega Cifuentes Troy William Verbarg Kayla Aracely Vinson Nathan Andrew Vinson Morgan Nicole Wagner Grace Elizabeth Wahls Haylee Marie Walters Jaklyn Nakia Waltz Makenzie Hope Wampler Jalen Ira Warfield Jordan Warren Cherrish Kenyatta Washington Alaina Maryann Watkins Ashton Charles Way Timothy Austin Weaver Alex Allen Weber Julia Rose Wells Evan Matthew West Alexis Sharece Wheeler Hailey Renee Wheeler Allister Justin White Cade Marklynn Whitesell Jacob Joseph Ray Whitney Rhiannon Elise Wiggs Dakota Alan Wilcher Mitchell Scott Wildauer Dylan James Wiley Jenna Mae Wilhite Alexander Kenneth George Williams Jordan Michael Williams Makenzie Leanae Wills Madeline Rose Wilson Victoria Amber Wise Charles David Wiseman Matthew Ray Wiseman Michael Ray Wiseman Dillon Michael Wolfal Claire Grace Wolfe Jala Shermaine Woods Taylor Jaiden Woods Alexander Jon Wortman Alexis Kaylee Wright Madison Leigh Wright Jalen Alexander Yager DeShawn Tywan Young Gretchen Renae Young Kyle Robert Zagaros Jessica Alexis Zulkowski

GREENWOOD HIGH SCHOOL

List of graduating seniors:

Spencer Aaron Antonio Acuna Kyra Adkins Toby Agee Safia Ahmed Omar Ahuatl Cuatlacuatl Cole Albertson Eric Alexander Keith Alford Abigail Alfrey Tiana Allard Amia Allen Caleb Allore Arianne Alvarado Garrido Alexis Anaya Julia Arruda Alexa Ashmore Madison Barrett Samuel Bass Joseph Bassler Kaylyn Bates Holly Beach Mia Bejil Nikolas Benitez Zachary Betts Daniel Bierman Damian Birt Jacob Bishop Brandon Blake Toby Blake Catherine Blystone Alexander Bockelman Matthew Boggess Taylor Bohl Jacob Boles Mason Boukal Caitlan Bray Joseph Brazelton Chase Brooks Carlee Brown Chase Brown Jalen Brown Andrew Bunch Alayna Burch Sarah Burns Ashley Buster Taylor Calvan Devin Campbell Nicholas Carlson Noah Carroll Eduardo Castro Christina Challman Richard Chappell Emily Chatham Alexis Chestnut Madison Chitwood Sullivan Cisco Dalton Clark Jaden Clites Mystique Colon Kaitlyn Corliss Sebastien Cornejo Ashley Cornelius Jakob Coss Jacquline Couch Belladonna Cox Lindsey Cox Michael Cox Kayla Crawshaw Cameron Crick Delaney Crump Sheldon Curtis Mya Dant Matthew Darnell Elijah Davis Emma Davis Blake Deer Nolan Denbo Jenna Dhondt Noah Dixon Gabriel Dougherty Gavin Dowling Dylan Drewes Toriana Duerson Nicholas Duffey Ayva Edwards Connor Epler Avraham Forrest Caleb Foster Jocelyn Garcia Seth Garcia Gunnar Garrison Bryce Gilbert Lorelei Gilmore Cameron Glessner Alisen Glidden Jose Gonzalez Avery Graham Arianna Gross Trinity Hancock Harry Hardin Zachary Harris Hali Harrison Delilah Hayes Kirssi Heisinger Courtney Henderson Kyle Hensley Simon Hensley Alexander Hernandez-Vazquez Elizabeth Hess Elias Hicks Jacob Hillyer Joshua Hinojosa Victoria Hite Bawi Hnem Bryce Hoffman Jacob Houston Michelle Humble Isabell Hunt Ally Hussung Madison Hyer Bryce Imel Cierah Jackson Megan Johns Joshua Jordan Sifa Kakonge Joel Kell Joseph Keller Conner Kilpatrick Edward Kingery Aliyah Kirby Jessica Kjerstad Rachel Knight Ethan Kraeszig Aaron Lackey Johnathon Lambert Noah Linville Edward Lomeli Jordan Lott Anna Lowe Yael Lugo Logan Macy Kinley Mahan Maegan Maloy Devin Mann Maria Marquez Josue Martinez Cruz Preston Marunde Kane Mattison Joy Maze Kaitlyn McCormick Krista McCray Zoe McGaha Aaliyah McGowan Dalton McLean Traci Meijer Chloe Michel Kiersten Middleton Ashlan Miller Tanner Miller Cecil Milligan Chloe Milne Katlynn Mink Ileni Montalvo Baily Montgomery Itallia Moreno Vergara Van Muan Jasmin Nance Emily Newton Kyle Nguyen Jalen Niece Hannah Nixon Brandon Norment Charles Nute Kenneth Oliver Abigail Osman Ruben Palos Rodriguez Jackson Paris Tyler Pendygraft Angelina Pennington Harrison Pepper Marjorie Pifer Evan Pine Ethan Price Jaylen Price Dominique Proctor Ryan Pruitt Jeremy Puckett Russell Pullin Koby Pyra Ian Raker Luke Raker Jadan Randolph Oliver Rau Jacob Reagan Lea Rees-Scott Macy Renfro Gavin Rettig Jaylee Richards Leeah Riley Ivy Rimer Bryson Robinson Arianha Rodriguez Jenna Rollings Luke Roscoe Connor Ross Michaela Ross Joshua Rugenstein Tadiwanashe Ruzvidzo Jennifer Sanchez Lal Rem Sanga Kristin Sawin Alexis Schauinger Johnathan Schleiter Joseph Schmidt Madisen Schmidt Charles Scott Jovany Sebastian Rachel Shepherd Colin Short Hamdy Sidi Edward Simpson Eric Simpson Lily Skeen Scott Sledge Kailyn Smith Kaylor Smith Eric Snider Benjamin Sobieray Mackenzie Soper Grayson Spicer Jalen Srichareon Katrina Stanger Maya Steele Sara Stevenson Victoria Stout Evan Strauch Jovany Tello Vazquez Maecee Terhune Lindsey Tevalan Skyler-Dawn Thomas Justyne Tucker Marissa Turner Kiley Tuttle Logan VanBlarcum Evan Vaughn Jasmyn Vaught Savannah Vermillion Dawson Vogel John Waldschmidt Justin Walker Emily Walls Mallory Watson Taylor Watson Riley Weber McKenna Weidner Hudson Welliver Maeci West Zachary Whetstine Taylor White Noah Willham Tahrianna Williams Alexandra Wilson Kyle Winger Jaylen Winters Matthew Wolf Wiejeanxu Xu Carissa Yarnell Connor Yeager Joshua Yocum Deztiny York Leslie Zaragoza Miguel Zaro Joseph Zimmerman Josiah Zimmerman Tyler Copple Noah Farrar Holly Gardner Alexander Gwin Elijah Gwin Brenton Myhre Alexis Washington Olivia Hook

LUTHERAN HIGH SCHOOL

List of graduating seniors:

Tori Faith Adler Jonas Benjamin Akers Dante A. Akins Jesse James Amstutz Nicolaus Ray Anderson Chloe Renee Andre Maddison Paige Awrey Taylor Simone Baker Parker Thomas Barnett James Logan Beard Brandon Michael Bell Eli Daniel Boyd Noah Michael Brandt Jadon William Brutcher Mitchell Augustus Burke Katelynn Marie Campbell Abigail Ruthann Caston Eshita Chauhan Hannah Grace Christian Robert Braden Clark Keegan Daniel Conlin Gillian Faith Cutshaw Tristan Lee Daniels Angelena Marie DeWitt Layton Scott Dickey Ava Jean DuBois Jace Michael Dugan Jalen Tyrece Elliott Kaylee Renae Gregory Xavier O’neal Hardiman Lauren Elisabeth Hedges Olivia Marie Henderson Kelsey Nicole Horton Olivia Columbia Jackson Peyton Nicholas Knight Grace Elizabeth Koester Grace Ashley Kowell Anh Quynh La Courtney Noel Lewis Chunhan Li Malachi James Mackay Marcus LaRone McFadden Gavin Caleb McWhirter Hope Christina Messer Rodney Javon Miles II Katie Clare Miller Grace Renee Moffitt Gabrielle Elizabeth Moore Jackson Russell Pasch Julia Marie Peterson Kathryn Emma Reid Madison Michelle Richardson Autumn Alyssa-Morgan Robson Nathaniel David Roe Alexis Nicole Skojac Emily Marie Streib Claire Elizabeth Tabit Kathrynne Gabriella Taylor Olivia Lauren Terry Ethan Quoc Tran Austin Lamonte Turner Ethan Michael Ward Jackson Kyle Williams

PERRY MERIDIAN HIGH SCHOOL

List of graduating seniors:

April Lynn Adams Jayden Alan Adkins Alejandra Aguilar Sara Riley Allen Sajida Musab Almahameed Faith Saron Almanza Jose Jeovanny Alonso-Tochimani Carlos Alberto Andino Godoy Sarah Grace Andresen Dylan Avery Andrews Chance Ryan Arboneaux Alexis Jolene Arnett Bayley Cole Arnold Mariela Claudia Arteaga Lukorimbo Asaba Timothy David Ashbrook Harrison Levi Bailey Noah Christopher Baker Rachel Taylor Bales Haylie Noel Barker Victor Cristiany Barona McKenzie Catherine Barton Gabriel Carson Beasley Norvie Les Beasley Eric Edward Bednarz Aidan Rourke Bedwell Van Lal Biak Kelsie Ray Biggs Daniel Jacob Billheimer Gavin Hunter Blakey Carley Kathleen Bond Tayza Manuel Bonilla Fayth Alyssa Boritzki Tanner Robert Boston Vaughn Douglas Bowser Nathen Tyler Bowsher Artemas Boyd Avery Johnson Boyd Mason Alexander Brickley Ella Jo Brizendine Christian Patrick Bump William David Bunker Zackary Michael Bunnell Elijah Michael Burkett Tamarya Jaylynn Burnett Joshua Alan Burns Jordyn Elisabeth Buttz Tanner Ross Byrd Andrew Logan Cadwell Cassandra Elaine Cannon Nicholas ALex Carballal Eric Elijah Douglas Carnes Sebastian Xavier Carnes Karlissa Carpenter Joseph Alan Carper Haley Jewel Carr Mia Renee Sanchez Castro Ridge Michael Cavallero Far Nei Cawi Ngun Tha Cer Thawng Ceu Lian Leo Chavez Kaleb Patrick Chenoweth Dawt Rem Chin Par Tha Chin Felesia Far Cin Ni Tha Bor Cin Nei Ngaih Cing John Mateo Cisneros Colin Edward Clayton Trenton John Clifton Nathaniel Mackenzie Cook Ethan Edward Cooley Brandon Allen Corliss Jade Nicole Corwin-Maxwell Katelyn Marie Cruse Adrian Cuautle Trentin Christopher Cutter Brayden Tyler Daniels Andrew Thomas Davidson Andre Peter-John Davis Jazmin Jordan Davis Tyler Merritt Davis Si Daw Grecia Paola De La Vega Victoria Luana Dearth Karsor Massa Dennis Damian James Derish Ava Danielle Diekhoff Lal Rin Dik Amy Jane Dilley Hayden Patrick Dillon Rusia Donacien Khristina Dorkas Jason Burdette Downer Erin Nicole Downs Camden Reis Dybwad William Alan Dye Brooklyn Chyane Dyer Madison Lynne Dyer Elizabeth Rose Ebersole Lilly Egan Madisen Taylor Elliott Reagan Tyler Elliott Alexis Suann Jing Ellis Emma Jean Emmert Avery Elise Filipowicz Justin Michael Fleener Samantha Marie Fleener Sierra Michelle Fleener Aminata Irene Fofanah Sattie Summer Ford Elijah Gerald Gaedtke Karly Diane Gapski Jasmin Garcia Amanda Kaye Garmon Parker Ronan Gentry Oswaldo Leonel Gil-Ceja Makayla Christine Gomperts Tyler Rehg Goodall Lillian Marie Gordon Paulyna Michele Gorgievski Savannah Silver Grayson Jared Michael Green Tysin Cornett Green Kaitlyn Ming Hui Greer Malachi James Griffo Bradley Isiah Harrison Allyson Denise Haver Matthew Padgett Hayden Madyson Harmony Haynes Alexis E Hearrell Allen Jason Henderson Justin Adam Henry Madison Jada Hernandez Dominick Owen Lennon Heyob Evelyn Joanna Higareda Skyla Lamariya Hill Courtney Ann Hillard Mario Eduardo Hinojosa Garcia Ryan James Roberts Hirlston Khua Tin Hmung Stoney Van Tha Hmung Annabelle Ruth Hock Addison Isabella Hofer Yatta Kpanah Hoff Damien James Holloway Kayla Marie Hood Autumn Yvonne Hotopp Jared Adrian Hughes Tyler Anthony Hull Jared Marshall Hummel Alyssa Leanna Hunt Ethan Walter Ivan Hunt Megan Marie Hurst Etiniabasi Camillus Inyang Michelle Marie Jackson Samuel Lee Jackson Alondra Jaramillo Bethany Grace Johnson Gabrielle Nicole Johnson Kaitlynn Rose Jones Katie Anne Jones Elvin Leroy Joyce Noah Alexander June Hannah Elizabeth Justice Mwanza Mwilusa Katotola May Nan Kawm Maddison Rose Keevers Camden Lewis Kelley Sylvan Mark Kenney Connor A Kenworthy Kara Louise Rae Kenzig Aaron Kile Aidan Charles King Payton Riley Kistler Shane Austin Knight Tibasaga Kobugabe Makenzie Elizabeth Koon David Jallah Korvah Abigail Delia-Marie Kreuzman Deborah Kui Hoen Alex Juhani Laine Melvin Brice Langford Asharie Diane Larkin Logan Robert LaVigne Lal Pek Lawm Nathan Edward Layman Chloe Anne Lee Lauren Louise Leffler Obed Ram Bawi Liam Biak Hlei Lian Nun Za Lian Ronald Thawng Tha Lian Samuel Ceu Lian Then Dik Lian Thiang Za Lian Tluang Cung Lian Anthony Lin Sui Chin Par Ling Skylar Ann Marie Lisby Isaiah Alexander Lopez Sophia Elizabeth Lopez-Wright Luke William Lowery Nora Quetzal Macias Lal Malsawmi Tluang Cung Mang Van Ceu Mang Joseph Myson Manning Sam Sanif Manzi Bonnie Grace Marcelo Claire Elizabeth Grace Marlatt Shawn Edward Marr Elizabeth Martinez Daniel Martinez Alvarez Rosibeth Martinez Casanova Mariela Martinez-Torres Alexis Carolyn Matthews Jacob Cole Mattingly Robert Zung Lian Mawi Chloe Ailena Maxey Marissa Deborah Maxey Jaila Marie McClain Lila Irene McIntyre Allie Jane McKay Kyle Ray McKee Emalei Renae Mendenhall Kevin Emmanuel Mendoza Dawt Mi Andrew Jarrett Miller Chase Joseph Miller Kelsi Lynn Miller Maria Christine Miller Elisah Marilyn Jean Mills Mason Owen Miner Jonah Thomas Ray Mitchell Noel Breann Mitchell Olivia Rene Monk Colton Dale Montgomery Alexander James Moore Naytonia Rosann Levarn Moore Carlin Marie Moriarty Hunter James Moritz Sierra Riley Muehl Lyndsay L Mulcahy Semaj Isaiah Napper Grace Elizabeth Nash Nzesinachi Newman Ndubisi John Neftali Neri-Guzman Robert Ngaihzuala Monica Ngun Hnem Tandrew Dinh Nguyen Hope Elizabeth Nichols Justin Alexander Norman Lal Nunpuia Luke Xavier Nye Joseph Luz Osornio Benjamin Clark Owen Daad Abdulsattar Oyoun Elsoud Mohamad A. Oyoun Elsoud Paola Stacey Padilla Aidan Michael Palmer Bawi Hnem Par Sui Hlei Par Tial Nei Par Van Tha Par Walker Alexander Parker Taylor Marie Parks Edwin Arath Perez Mendoza Allyce Ann Perrine Quinton Douglas Perry Corbin Allen Petree Zachary Hodson Petro David Remruat Piang Savannah Marie Pieper Savanna Lee Pipes Jacob Allen Angeles Pittman Maya Nicole Pluntz Haylee Nicole Pollard Markel Terrell Pordos Damon Matthew Proffitt Ro Sang Pui Diana Rae Pyle Irma Ramirez Pamela Ramirez Carlos Omar Ramirez Pinto Ivan Ramirez Xique Joshua Kevin Ramsey Lincoln Ellis Randle Brianna Lou Reid Sebastian Renteria Luis Antonio Reyes Castrejon Jaelyn Michelle Reynolds Elijiah William Rhodes Anthony LaShawn Richardson Elizabeth Skye Richardson Nathaniel Jacob Riczo Bailey Nicole Riddle Blake Allen Riley Clarissa Maria Rivera Jalen Ryan Roberts Chloe Elizabeth Rodgers Connor Emilio Rojas Jessica Lynn Rolfsen Bethzaida Roman Brandon Sariel Romano Balbuena Alicia Michelle Rosales Chatbodin Ruenpraphat Kebbeh Rufus Woiyea Rufus Ashley Vey Russell Nyla Jalon Safford Luciano Rocco Salemi Khin Mary San Seth Anthony Sanchez Eryn Elizabeth Sanders Haylee Mae Sanders Makayla Renae Sanders Olivia Raine Sandoval Thawng Tin Sang Dionel Aved Santiago Colten Allen Sawyer Michael William Scaggs Emily Lana Scholl Kegan Cole Schultz Danielle Lynn Sexton Carly Jean Shea Irving Silva Contreras Robert Thomas Simms Arnima Singh Nathaniel David Skirvin Cara Grace Slaubaugh Jasper Mikail Sloan Kimeon E Smith Logan Brian Smith Nicholas Roger Smith Riley Smith Sajin Ashur Smith William Jacob Smith Saw Solomon Keith Robert Soruco Duncan Lee Soughan Nathaniel Alan Soyster Lillian Faye Speedy Austin Tylor Spratt Gavin M Springfield Gordon Miles Springfield Jonah Orion Staats Hunter Allen Stallings Noah Ben Stepleton Charles William Stoner Danae Tamara Suarez Van Biak Sui Tyler Stephen Lee Summers Mercy Ca Hlawn Sung Ni Hlei Sung Par Hlei Sung Evan Noble Sutton Hniang Te Victoria Esmeralda Tellez Cris David Tello Cuatlacuatl Anthony Thang Bawi Uk Thang Blessing Thang Ceu Lian Thang Chan Lian Thang John Za Lian Thang Ram Ceu Thang Lal Siam Thar Aeden Isaeh Tharpe Kennedy Mariah Thatcher Maria Thiang Bruce Matthew Thomas Kya Leigh Thomas Lily Thwe Tyler Micheal Timbs Maxwell Thomas Togno Brett Allen Trammell Cendy Arleen Trejo Vanessa Yvette Trujillo Ngun Uk Van Cun Uk Van Thar Uk Jesse Bryan Utke Nuvia Melina Valente Carmona Thang Van Hoi Vang Eric Vasquez-Osorio Sonia Ventura-Mendoza Ulises Osiris Vera Amador Kevin Patrick Waggoner Christopher James Wainscott Jonathon Garris Walton Mary Warahmatu Warlo Savannah Haven Whitaker Angelica Janet Rodriguie Wilcher Cody Andrew Williamson Logan Matthew Willing Devon M Wills Brandon Scott Windgate Shane Michael Wiskirchen Timothy J Woodall Conner J Woods Mason Beatty Wooton Valerie Ann York Emily Claire Zimmerman Brittany Marie Zweck Foluke Rachael Ajiboye Felicity Nicole Allen Hannah Love Bargue Karla Jean Baumgardner Christopher Miguel McKinley Bautista Marcos Franklin McKinl Bautista Elizabeth Bawilung Collin Matthew Bayles Trent Maxwell Blalack Aalijandra Ajonae Mykhel Boyd Elizabeth Jang Brown Faith Elizabeth Brown Rosylin Ca Hnem Par Bawi Sang Ceu Van Lawm Ceu Florence Adelaide Chapell Ram Tha Chin Sophia Anne Clark Floricel Yasmin Cuchcatla Telez Jaime Cuchcatla-Telez Mang Za Dun Sierra Brooke Durbin Carson Ryan Eastwood Reagan Makenna Eversole Lucas James Ferdinand-McDonald Jalyn Blaize Golden Landon William Hedges Cung Tha Hlei Lal Pek Hlu Cung Tha Lian Hmung Ram Thang Hmung Isaac Van Biak Hnin Emali ParTha Iang Helen Iang Siang Zi Iang Isaac Thomas Jones Kamryn Nichole Jones Dar Kali Paw Paw Khima Chan Uk Lal Siangsin Mawi Lal Jeru Lalruathlu San De Li Bawi Cung Lian James Za Bawi Lian Lal Biak Lian Nai Paul Lian Ni Hoi Iang Lian Peng Cung Lian Robert Lian Stoney Lal Hming Lian Van Peng Lian Van Cer Chin Lian Van Tha Bik Lian Paloma Trinidad Lopez-Rodriguez Far Hlei Sung Lung Tum Elizabeth Renee Mabry Malia Jordan Manalo Ariana Marae Martin Biak Rem Mawi Cer Lian Mawi Jennifer Mawi Ruby Lal Za Sin Mawi Van Hnem Mawi Jackson Carter McClain Charity Nicole Merrell Hope Elizabeth Mollencupp Aarin Leigh Montgomery Tyler Lee Montgomery Mya Elizabeth Montiero Raul Najarro Devine Avory Nance Sung Chin Par Nichin Megan Elizabeth O’Keefe Estefani Icela Olguin Far Tha Hnem Par Glory Par Mang Tin Par Mary Dim Par Ngun Dawt Par Regena Ngun Tial Par Ruby Cung En Par Siang Men Par Sui Len Par Khei Tei Paw Daneya Ann Payne DeJuan Diante Powell Dayton Thomas Rexroat Elizabeth Rosales Connor Eugene Rowell Bawi Rung Damien Ruskowski Thang Za Bawi Lian Sathing Kayla Ann Schaefer Jamesha Amari Simmons Abigail Elizabeth Stanish Felicity Jane Stout Zachary Li Su Dawt Tin Sui Ngun Tha Sui Rebecca Suithaiang Thla Hnem Sung Lo Man Za Thang Phiar Thang Rabi Thang Thawng Lian Thang Hlawn Ci Tial Mercy Siang Hlei Tial Pengza Lian Tihi Van Dawt Tling Jemimah Van Tha Hnem Sui Vang Donald J Weber Cang Zal Jenny Lal Rin Zual Sarah Helen Gasper Colin Campbell Malloy Mariah Lynn VanHoose Kali Christine Adams Sergio Aguilar-Vargas Jake Hugh Akers Trevor Douglas Ashley Grace Evelyn Board Asia Aalyiah Burgett Jackson Fredrick Cain Madalyn Grace Cannon Marco Antonio Carrillo Bernal Asa Amir Cason Bawi Uk Ceu Ryan Timothy Chase Cheyenne June Collins Stephany Cruz Shelby Nicole Dilley Evan Harry Ferguson Dade William Fogleman Vincent Joseph Fox Brooke Tayler Greenwood Autumn Joann Haines Thad Bailey Jude Hamilton Sophia Rose Hicks Cataira Jo Holloway Katelyn Patricia Homan Mason Lee Jones Madisen Cheyenne Ladd Payton Christopher Lazzell Henry Len Lal Len Elijah Michael Moriarty Isabella Marie Orrick Alec Theodore Reintjes Aleseia Monet Sanders Marissa Jacqueline Smiley Robert Ben Sorsor Krista Leann Stewart Joseph Skyler Streer Ianglen Sung Chyler Reese Van Rhoon Ayanna Mone Webb Adler Travis Wessel Savanah Justis Wildauer Maria Elvira Arriaga Madison Ann Fall Eleanor Anne Fites Kaitlyn Alexis Golden Bawi Lian Kyrin Michael Mitchell Sarah Elizabeth Pleak Justin Posadas-Zaragoza Kamden Riley Puckett Lal Hma Ngaih Sang Isabella Francesca Shumway Nicole Elizabeth Viela Tamir Shauntis Whitlow Arturo Xochitlatoa Magdalena Wanda Acevedo Van Ro Sung

RONCALLI HIGH SCHOOL

List of graduating seniors:

Vincent Tomás Agramonte

Stella Marie Agresta

Madison Leanne Aldrich

Elliana Lee Aleski

Mychal Fitzpatrick Allen

Cynthia Marie Allstatt

Kathleen Qiong Ameis

Joshua Daniel Amodeo

Alyssa Hope Ancelet

Lucy Anne Annee

Daniel Reed Asher

Kathryn Michelle Baker

Sophia Ileana Basto

Isabella Marie Battiston

Samuel David Baugh

Mason Dean Beer

Nina Jane Benich

Megan Frances Bigelow

Isabelle Jolynn Blackwell

Eva Marie Blaser

Brian Christopher Bobko

Mason Ray Bogie

Lance Steven Brand

Lillian Sue Brown

Kristina Marye Buckel

Andrew Donald Burgan

Minna Rose Burkhardt

Aidan Michael Burress

Alex Michael Busuttil

Joshua Thomas Byrne

James Franklin Cantwell

Samuel Walter Carr

Yolanda Daniela Castaneda

Isabella Nerissa Cento

Abigail Elizabeth Cerimele

Isabelle Kathryn Challis

Clark James Chapman

Garrett Jeffrey Chida

David Jerrit Clayton

Alexa Marie Cline

Anna Mae Clodfelter

Evan Brian Cloud

Alexander Grant Cole

Abigail Jane Conway

Cassidy Kay Cross

Logan Joseph Currans

Abigail Irene Davey

Malachy Ian Davis

Hannah Janine Day

Joseph Michael Deer

Samuel Isaac Dever

Jackson Connor DeWitt

Benjamin Patrick Dias

Sophia Hanna Dietz

Kaitlyn Mariah Dillon

Zachary Allen Doerr

Gabrielle Rose Marie Donahue

Devon Gerard Donley

Amelia Virginia Ebling

Logan Christopher Eldridge

August William Endris

Andrew James England

Corbin Atley Fath

Michael James Feltz

Christopher Axel Figueroa

Sofia May Athanasios Filis

Michael Thomas Fletcher

Ryan Thomas Flick

Yoselin Areli Fonseca

Tyce Andrew Freije

Lukas Bradley Gaither

Quentin Patrick Gallagher

Andrew Joseph Gangstad

Joseph Davis Gantner

Isaac Carlos Garnica

Sydney Jean Geibel

Abagail Agnes Genier

Samuel Douglas George

Elaine Marie Gerard

Joseph Anthony Gibson

Maggie Rose Gibson

Sophia Marie Gilliland

Trinity Catherine Gleitz

Izabella Helena Gonzalez

Andrew James Goebel

Olivia Rose Goers

Julia Jean Gorski

Ethan David Gosser

Kylie Ann Gudat

Gretchen Elizabeth Guerrettaz

Brian Arturo Guevara

Maung Law Ha

Claudia May Hallett

Eleanor Christine Hammerschmitt

Phillip Thomas Hanley

Nathan Patrick Hart

Angeli Noelle Hartman

William Drue Hawkins

Lindsey Joan Hehmann

Daniel Erick Heinrich

Braden George Herbert

Owen Amadeus Herndon

Emma-lin Anuhea Hess

Addisyn Jean Hill

Angelique Bao-Uyen Ho

Faith Abigail Holden

Maggie Lynn Hollcraft

Nicholas Michael Hollcraft

Olivia Grace Hornek

David Adam Hurrle

Janeth Marie Imán

Grace Elizabeth Irmer

Liam Christopher Irwin

Breanna Faith Jaffe

Abigail Sarah Johnson

Samuel Blake Jordan

Alexa Kathleen Keller

Danielle Marie Kessler

Carter Michael Kincaid

Kasey Marie Kirkhoff

Robert Eugene Koch III

Meghan Elise Koleszar

Emily Ann Kriech

Conner Donavin Ladd

Beau Bradley Laeufer

Grace Rebecca Lewis

Amber Rose Linton

Abigail Mae Long

Aidan Christopher Looney

Daniel Alejandro Lopez

Sophia Jane Louthain

Brayden Reilly Lowery

Thomas Alfred Lutgring

Joseph Patrick Madden

Meredith Nicole Mader

Eli Matthew Mann

Miles Allen Thomas Marshall

Nathan James Marshall

Riley Grace Marten

Citlaly Gabriela Martinez

Rhianna Rose Mast

John Wayne Matthews

Anna Nicole Mattingly

Emily Elizabeth Mattingly

Garrett David May

Zachary Thomas Mayer

Savannah Marie Mays

Emma Mary McAllen

Daniel Patrick McCarthy

Alyson Grace McElwain

Brigham Michael McGill

Charles Nicholas McGinsie

Samuel Robert Meer

Henry Rivera Meinerding

Maria Maureen Mina

Paige Darlene Moore

Savannah Kai Morrall

Emily Elizabeth Mulinaro

Thomas Patrick Mullin

Ellie Rose Murphy

Alexander Michael Nettles

Aidan Joseph Newett

Tyler Anthony Newett

Cullen Thanh Nguyen

Jennifer Hannul Noone

Olivia Herron Noone

Marissa Evee Ochoa

Hannah Louise Oelschlager

Elizabeth Colleen Origer

Brandon Orta

Luis Alejandro Ortiz-Mayorquin

Justus Jameson Owen

David James Page

Sui Tha Par

Christopher Joseph Parrett

Allison Victoria Patrick

Carl Andrew Pavelko III

Alexander Sheridan Payne

Maximus William Peeples

Robert Perez-Gomez

Grace Victoria Plahitko

Taylor Elizabeth Pluntz

Benjamin Andrew Pohovey

Luke Alexander Poole

Mark Bartholomew Poole

Allison Rae Povinelli

Blake Ryan Prather

Riley Michele Prewitt

Sarah Michelle Prusa

Sophia Marie Prusa

Levi William Ralston

Carson Anthony Rearick

Katey Elizabeth Reed

Brendon Nathan Robinson

Molly Christine Roeder

Mary Rose Roesener

Andrea Valeria Roman

Benjamin Andrew Rooks

Erin Elizabeth Rooney

Patrick Michael Rosemark

Mackenzie Elizabeth Ross

Rogelio Ramsess Ruiz-Esparza Cervantes

Mitchell Alexander Ruminski

Jose Nelson Sangalang III

Madeline Rose Schaefer

Noah Anthony Schafer

Ava Elizabeth Schneider

Elizabeth Marie Schneider

William Paul Schoettle

Josephine Louise Schott

Lillian Rose Secrest

Jeanne Paula Escalante Sering

Sophia Louise Shelburn

Lydia Grace Shock

Sydney Marietta Silcox

Garrett Scott Simmerman

Jenna Nicole Sinkhorn

Harrison Jeffrey Sisk

Joseph Michael Sizemore

Samuel Robert Slivka

Chyene Christen Smith

Angelina Mary Snow

Trace Matthew Solonka

Emma Louise Sommers

Emily Ann Sonderman

Grace LeeAnn Sonley

Elizabeth Nicole Sorenson

Ariadne Shane Soto

Nicholas James Spearing

Anthony John Spotts

Emma Rose Spotts

Alexander Paul Stroud

Chelsie Frances Stuck

Noelle Grace Sulit

Karissa Renee Svrcek

Dylan Julius Belano Tadas

Molly Catherine Tippett

Megan Elizabeth Turk

Deric Alexander Vaught

Matthew Anthony Vega

Alec Christopher Viduya

Summer Rose Viles

Alana Rae Vinson

Jessica Virk-Sanchez

Colin Bradley Wade

Jeorge Calvin Wade

Ariana Victoria Walker

Abigayle Faith Walters

John Stanley Wardzala III

Emma Marie Weintraut

Anna Elizabeth Wentzel

Anthony Joseph Wheat

Joshua Thomas Wheat

Grace Marie Whitaker

Sarah Michelle White

Alleigh Suzanne Wilham

Ashleigh Elizabeth Wilham

Kempis James Wilkerson

Kainoa Creighton Wisler

Ethan Clark Witsaman

Grace Lee Woehler

Logan Adam Wong

Joseph Michael Woodruff

Emma Grace Woolsey

Sarah Elizabeth Wulf

Juan Manuel Xochitlatoa

Alana Michele Young

Megan Elizabeth Zakrowski

Peyton Mathies Zins

SOUTHPORT HIGH SCHOOL

List of graduating seniors: