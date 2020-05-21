Southside high school seniors graduate

May 21, 2020 Stephanie Dolan

For most high school students, their senior year is filled with many positive memories: going to prom, deciding which college campuses they’ll visit in the spring and plan to attend the following year, and, of course, walking across the stage to receive their diploma as their proud parents clap and cheer.

The class of 2020 has missed those memories this year due to social distancing requirements after the wake of COVID-19. They’re not sure if they’ll be attending an in-person graduation ceremony later in the summer or participating virtually.

Locally, students attending Southside high schools are trying to make the most of their senior year. They acknowledge the disappointment of missing out on activities these past few months and uncertainty of college this fall, yet they remain hopeful and excited of a future yet to come.

Congratulations to all graduating seniors this year; from The Southside Times, we wish you the very best in your future.

BEECH GROVE HIGH SCHOOL

Valedictorian Collin Eckstein. (Submitted photos)
Salutatorian Isabella Camille Foster.

List of graduating seniors: 

Antonio Alvin Addison S
Jajuan Latrell Allison
Angel Manuel Almazan
Ebonique D’Naye Almodovar
Andrew Lee Aler
Milo Ian Anderson
Alec John Apgar
Kyle Thomas Aping
Kaleb Craig Arsenault
Jesse Spencer Arthur
Aubrie Mae Backus
Donovan Michael Bailey
Gijs Pieter Theunis Bakker
Chloe Louise Baldwin
Jacob C Ball
Laura Lohany Bardales Martinez
Destiny M Beamon
Daphne Elyse Beck
Courtney Leighann Black
Jessica Camille Booker
Cody Michael Boone
Dixie Shadae Boyce
Megan Elizabeth Brown
Selin Renee Budak
Alexis Delanie Burgess
Maliyah N Burhannon
Shianne Nicole Calvert
Jace William Carmichael
Sarah Abigail Causey
Jiraprapa Chaiya
Madisyn Nichole Challis
Hannah Nicole Chandler
Jason Isaac Cherry
Allissa Marie Clem
JayLee Michelle Dayne Clubs
Xavier Marcus Cole
McKenzie Lynn Collins
Sierra Emily Ann Collins
Abigail Lynn Colson
Toni Nicole Compton
Sydnee Grace Conley
Joshua Michael Copenhaver
Donald Covington III
Chimya Laquel Crawford
Jillian Danette Curd
Marissa Jade Dale
Jameka Da’Shay Daniel
Rachel Ann Davis
Riley Lain Dearth
Garrett David Delk
Hanna Magdalena Demeszuk
Alexus Marie Dile
Jordan Riley Dishman
Thomas Joseph Doyle
Noah Austin Drury
Romea Lenna Echols
Collin Michael Eckstein
Trent Robert Eckstein
Marissa Lynn Ellsworth
William Douglas Ferguson III
Destinee Renee Fisher
Kennedy Alexandria Flores
Angel J Fonseca
Chelsea Fornash
Isabella Camille Foster
Jourdan Lee Frazier
Joshua T. Fryar
Gabriella Daniella Galindo
Andrew Joseph Galvez
Nathan Alexander Gard
Zoe Bella Garner
Inga Alina Gaworek
Alexander Vincent Geiger
Abigail Elizabeth Gentry
Alyssa Marie Gindling
Linzee Danielle Glover
Fernanda Akemi Gomes Chiba
Yarithza Nayelli Gomez Trejo
Jordan Daniel Joe Gonder
Tia Lanae Graham
Javon Katrell Green
Juston Isaac Gulley
Nicholas J Haddix
Sara Katherine Hale
Alexia Marie Ham
Hannah Reneé Lee Hampshire
Racheal Marie Harlan
Dean Elliott Hayward
Danielle Rae Herald
David Anthony Hernandez
Shelby Lynn Hill
Alyssa S. Hockett
Nicholas Bryce Horatschki
Hannah Elizabeth Horsley
Vyvianna Rael Howard
Alexander Vincent Howe
David Anthony Hreno
Nicholas Tyler Allen Hubbard
Jessica Ann Jaynes
Aniya Renee Vera Jefferson
Elizah T. Johnson
Keyonni D Johnson
Quanzell Tyrel Jones
Juwan Derrick Joseph
Austin Alan Jung
Mandeep Kaur
Manpreet Kaur
Amber Rheanne Keefe
Morgan Lynn Keith
Fernando Carlos Kelley
Jared Seth Kendrick
Jaylen Michael Edward Kendrick
Parker James Kennedy
Rachel Marie Kennedy
Arial Lynn Keown
Kevin Boyd Kinder III
Tona Lonnice Kirk
Blake Lee Koglin
Evan James LaMar
Rebecca Terese Lamb
Anthony Lee Lanza
Aurora Louise Lawless
Grace Elizabeth Lawrence
Morgan Renee Lawson
Neasia V Lee
Sophia Lynne Lopez
Litzy Vanessa Lopez-Moreno
Kyle Evan Margerum Capul
Olivia Taylor Marschke
Roger Lee Martin
Marina Martin Ferrer
Jonah Warren Mattingly
Megan Danielle Matyi
McKayla Cherie Mayhew
Taylor Faye McCloud
Rikki McCoy
Kathrine Elizabeth McKinney
Marcus W McKinney II
Jason Donald Means
Samuel Thomas Miles
Trevel Zhylek Miles
Brenda Mills
Brianna Masha Mills
Tanner Michael Mills
Dalton Anthony Moody
Serenity Marie Moore-Clay
Anthony Branden Moreno Fierro
Sabastian Nickolas Neff
Caitlyn Grace Newton
Carlos Nochebuena
Selena Andrea Orcutt
Jalen William Pappe
Harsh S Patel III
Dawson Matthew Pender
Joseph Stephen Petree
Vincent Richard Pich
Ta’Aliyah Monique Pinner
Iryna Kostyantynivna Plaskon
Aaron Lee Andrew Porter
Alyssa Paige Porter
Daniel Patrick Quinn II
Sarah Michelle Ramsey
Cor’Meka Ambrose Reed
Madison Elizabeth Reynolds
Ashlie Dawn Rice
Angelo D’Marco Robles
Sierra Jalyn Rodriguez
Yara Guadalupe Rodriguez
Seth Thomas Rumler
Savannah Joyce Samons
Zachary Keith Andrew Schlicher
Hannah Marie Ellen Shackelford
Kelsey Lynn Showecker
Shaun Terrance Small Jr
Shaylynn Lachelle Smock
Brian Leroy Sorensen
Payton Elizabeth Stanley
Caleb Patrick Steele
Isaac Allen Stennett
Alyssa Lynn Stewart
Timothy Allen Stewart Jr.
Caroline Ella Story
Josiah Gabriel Stout
Dawt Nei Sui
Madison Renae Switzer
Rayden David Tabor
Aerionna Ne’chelle Taylor
Brionna Michelle Taylor
Harley Dee Taylor
Torionna Sha’nelle Taylor
Haley R Terry
Emily Marie Thompson
Pharnavaz Tkemaladze
Noe Aran Francisco Torres
Dianna Marie Tucker
Michael Shawn Turner
Cody Michael Vann
Isabella P VanSickle
Kaitlyn Michelle Warriner
Teron James Washington
Xavion Dontae Watts
Grace Elizabeth Webb
Elijah Robert Webster
Karen Elizebeth Wells
Dari’ontai White
Ja-Tayah Alexis Williams
Reese Daniel Jackson Williams
Joshua Timothy Williamson
Dominic Justee Winburn
Kesha Valera Winburn
Demetria Lenna Winings
Faith Elise Wolfe
Kae Jing Wong
Izabel Carlota Young

CENTER GROVE HIGH SCHOOL

Senior class officers:

President Katelyn Jansen. (Submitted photos)
Vice President Mahek Agrawal.
Secretary Elizabeth Boas.
Treasurer Elizabeth Anderson.

List of graduating seniors: 

Abbott T Jack
Adams R Gage
Ader S Luke
Agrawal V Mahek
Al Jaibachi I Raya
Alexander C Emma
Alte R Shannon
Amato E Hailey
Andersen A Elizabeth
Anusewicz D Eric
Argbah P Rachel
Arkanoff A Richard
Armstrong C Emani
Arzate M MaKayla
Aukerman G Holyn
Bachmann D Kyle
Bader J Kennedy
Bajwa S Ayudhvir
Baker D Averie
Baker W Max
Ballangee N Brian
Bandy A Makayla
Barkdull C Isaac
Bastin G Mara
Bauer R Kailee
Baysinger J Patrick
Beach H Allison
Beetz L Jada
Beisel M Kaleb
Bellian M Hailey
Benefiel Y Emma
Benkert M Anita Beth
Bennett M Jalen
Berg M Emily
Berg J Kaitlynn
Beshears J Kevin
Bhamidipati K Vinay
Bilsland R Hannah
Bilsland J Noah
Bixler B Teagan
Bjerregaard D Carly
Blahunka N Amanda
Blazek F Elizabeth
Boas A Elizabeth
Boha E Jenna
Bokal R Hannah
Booher J Halle
Boots W Ethan
Bounin M Marissa
Bounin A Ross
Boyd J Gabriel
Branam E Mary
Brandt M Olivia
Brian S Makaia
Bridgewater A Grace
Bright L Tycen
Brim R Kennedy
Briscoe A Ashley
Brooks M Evan
Brooks M Sophia
Brown B Brianna
Brown L Jamie
Brown L Kennedy
Brown O Logan
Brunsman L Samuel
Buehrer H Marcela
Bumps I Timothy
Burris J Carly
Burris C Kiersten
Burries M Skylar
Butcher J Adam
Butler L Morgan
Caccioppo T Brian
Cagle E Gavin
Cangany E Peyton
Cantrell F Elayna
Caperton L Gracie
Caperton E Grant
Carlton E Hannah
Carson R Jacob
Carter A Michael
Casey A Jordan
Castle T Dylan
Catalano T Samantha
Chamberlin P Nicholas
Christie W Alex
Claridge M Jessica
Clark C Da’Shawn
Cleary N Justin
Cloud R Lillian
Clouse R Olivia
Coffey L Shannon
Collins M Matthew
Combs R Corey
Comstock N Haley
Conder Claire
Conkin L Allison
Conrad L Donald
Cook M Ana-Elizabeth
Cooley R Lauren
Cooney J Benjamin
Copenhaver M Brianna
Copenhaver K Kailey
Cornett J Tyler
Cox B Alyson
Cox M Christian
Cox R Courtney
Coyle A Connor
Craig S Fabion
Crickmore N Jacob
Crites D Michelle
Crowe R Ethan
Cuculick I Katie
Culbertson E Christopher
Cummings E Avrey
Cundiff C Sophia
Cunha G William
Dales M Logan
Dalton M Jacob
Davey A Bethany
Davis N Brookelyn
Davis E Hope
Davis A Logan
Dawson E Rachel
Deardurff R Mitchell
DeChant A Richard
Deckard J Silas
DeMarco A Sophia
Devaney A Alexander
Dillon R Carter
Dillon T Drake
Dillon S Drew
Dills W Carter
Dodson J Adler
Donica E Cole
Dowell M Suzanne
Drake D Abigail
Duffy E Carmen
Duncan W Branden
Duncan E Jacqueline
Dunlop A Tessa
Dwyer A Paige
Dyer A Grace
Eberwine A Elena
Eblin A Bryce
Eck N Ashley
Edel G Elizabeth
Eley A Margaret
Elliott R Audrey
Ellis E Gabrielle
Elmore J Matthew
Emerson R Brenna
Epperson A Paige
Eriksson A Kirsten
Esslinger N Caron
Estes G Nicholas
Etter M Gracie
Euler R Lillian
Fain R Meredith
Fair M Alexis
Fajardo Joaquin
Falcone M Julia
Fanter L Alexandria
Fasan E Anuoluwa
Fergason P Madison
Ferguson S Braden
Finchum C Jacob
Finchum J Kaci
Fischer C Lily
Fischer L Sophia
Fischer T Trent
Fisher O Devin
Folds T Pierce
Francis J Caleb
Frankel S Alainna
Frazzini J Corey
Fritz N Brandon
Fuhr E Connor
Fulmer A Christopher
Galloway A Joel
Galyean T Jacob
Gandolph J Raegan
Garcia G Andrea
Garcia Jennifer
Gardner S Jackson
Garrison M Kristen
Gashti M Jakob
Gavorski W Gavin
Gavorski E Madison
Gibson A Joshua
Gietl A Rileigh
Gilpin M Alona
Gipson D Anthony
Gloyeske C Madison
Godsave Dylan
Goebel S Michael
Goines P Jalen
Golder M Philip
Gooch A Olivia
Gooding D Nicholas
Gosnell D Gage
Gregory J Drew
Gregory D Matthew
Grehn E John
Grider P Kevin
Griner L Nicholas
Groce O Emily
Grounds B Mylee
Grubb B Ethan
Gudaitis J Joren
Gutierrez A Lance
Gwinn D Dalton
Habenicht A Reid
Habig E Marin
Hagedorn R Sophia
Hale K Braden
Hall G Alexandra
Halloran C Quinn
Hammill J Madison
Hans B Jenna
Hanson W Timothy
Hardy B Nicholas
Harrell G Danielle
Harrell A Gabrielle
Harrell R Marielle
Harritt J Adrianna
Hartley K Benjamin
Haskell L Christian
Hasquin L John
Hassett W Rylan
Haviland S Sierra
Heck S Alex
Heineman A Madeline
Heintz S Rylynn
Helweg R Emma
Henderson M Jacqueline
Hendrickson M Lexie
Herman F Latrisha
Herron G Colin
Herron M Grant
Hickman K Elizabeth
Hicks N Skyelar
Higgs N Britney
Hoard M Abigail
Hofmeister M Seth
Holloway B Chandler
Holmecki J Ethan
Holzer J Carter
Hommel Wood E Grace
Hopkins T Matthias
Hopper E Alexandria
Hornaday S Brooklyn
Horning G Sophie
Hostetter A Gavin
Hough A Macy
Howard E Lindsey
Hubbard L Adam
Hubele R Andrew
Hubrecht B William
Huhn V Augustus
Hummel C Benjamin
Humphrey C Jacob
Hunter R Kaia
Ingle D Lindsey
Jackomis A Jamie
Jackomis N Jordan
Jackson P Madeline
Jansen M Katelyn
Jarboe A Lauren
Jeffries D Jonathan
Johnson R Benjamin
Johnson L Caleb
Johnson H Elijah
Johnson T Jalen
Johnson C Kyler
Johnson D Russell
Joseph R Magdalene
Kanwit T Graham
Kaptain J Chloe
Kassoumis E Hailey
Kaur Balwinder
Keevers M Nevaeh
Kellar W Nicholas
Kelly J Ian
Kenney C Genavieve
Kidwell L Rhianan
Klingshirn D Michael
Knox R Emma
Kolthoff D Luke
Koziura A Daphne
Kuebel G Elizabeth
Kujath C Graeson
Kuntz E Claire
LaFoe A Larsen
Lambert R Taylor
Larocque S Isabelle
Lasley A Eric
Lawless K Zoe
Leach C Jonathon
Leachman E Matthew
Leathers T Jacob
Leitgeb J Maxwell
Liddle L Lindsay
Limbruner E Brianna
Lindsay C Kate
Lindsay S Nathaniel
Line E Anna
Littell N Brayden
Livermore B Cooper
Long F Marshall
Love W Colyn
Lucas R Lillian
Luck S Harrison
Luong T Leslie
Lutz G Bailey
Mack Kaniese
Malik Archit
Mander E Sarrah
Mann L Katherine
Marchino E Rachel
Marqua C Josiah
Marsh J Gracie
Martin R Audra
Martin T Jacob
Martlage R Kaitlyn
Matei L Ethan
Mathena J Devon
Matthews D Connor
Maurizio C Lucas
May L Susan
Mayo M Alyssa
McBride O Nathan
McCarty W Matthew
McCracken E Bryn
McCullough B Maleea
McDaniel B Charles
McDaniel N Sydney
McGee P Reiley
McGowin K Ellie
McKenzie A Emmelia
McKnight N Jackson
McLain E Morgan
McNeal L Donte
McNeil E Rachael
McWilliams J Caleb
Meador S Bradley
Miles R Matthew
Miller K Allison
Miller A Jacob
Mills E Ashley
Mills R Matthew
Milto J Philip
Miner N Breanna
Mitchell R Benjamin
Mocas R Nathan
Montgomery A Sean
Moore E Katlyn
Morford E Lauren
Morgan P Ryan
Mroczka R Audrey
Muesing C Samuel
Mullins R Conner
Munson E Gavin
Murphy B Bryce
Nair V Athulya
Nelson M Carly
Nguyen T Angelina
Nitschke P William
Novak L Kylie
Novotny R Thomas
Nunnally E Jeanna
Oliver G Olivia
Olthoff M Samantha
Orender D Logan
Osborn C Addison
Osborne E Kelsey
Outland G Isaac
Owens D Elijah
Palmer K Rowan
Parikh U Shreya
Parker M Jenna
Parr W Isaiah
Parry R Colin
Patel A Pooja
Patel C Shiv
Patterson C Delainie
Pearson D Evan
Pender C Kayla
Pentchev V Julian
Perez Demetreus
Perez Tello Gregory
Peters J Gabriel
Peters M Lillian
Petro M Camie
Petty E Samuel
Pham Q David
Phillips J Emily
Philpott D Olivia
Philpott R Savanna
Piechan C Alexander
Piper M Luke
Plancarte Adamari
Plikuhn C Evan
Pogue D Kyle
Pomranky L Shianne
Poole M Cameron
Poore M Brianna
Powell T Jacob
Price C Liam
Propes R Hunter
Prophet M John
Pruitt M Dylan
Puck S Ethan
Puderbaugh C Anna
Pursell B Adell
Putzek M Ezri
Qualitza M Logan
Quintana J Kody
Rake A Claire
Rake C Emily
Ramirez F Angel
Ramos M Carla
Ramsey D Aiden
Ramsey M Mary
Ransdell D Jillian
Rardin D Lucas
Rasmussen E Samantha
Rathburn-Hall C Millicent
Rathsman A Coltin
Ray E Emily
Red D Emma
Reeves A Jadin
Reeves A Jostin
Reising M Amanda
Revilla K Kaya
Richardson M Madison
Riddle E Baleigh
Risbeck R Zachary
Rivas J Alejandro
Rivas J Chase
Rivera L Ariana
Roach L Gabriel
Robinson D Cody
Robinson C Jodie
Robinette A Kirsten
Robling J Trey
Rodenbaugh R Victoria
Rodriguez M Brandyn
Rodriguez A David
Rodriguez D Devon
Rodriguez A Ricardo
Rose L Nathaniel
Rowe T Ian
Roycraft M Jason
Ruff J Madelyn
Rundquist R Michelle
Runkle B Mason
Rush E Krystal
Russell J Daniel
Russell E Zoe
Ryan Berg A Kathleen
Saini Kshitiz
Salazar C Paul
Salyers L Emerson
Sanchez M Xavier
Sanders M Ashley
Sandhu K Jasnoor
Sargent D Joseph
Sauer A Nolan
Schmidt L Joseph
Schmitt A Luke
Schnieders L Victor
Schoettle P Logan
Schwedler J Allen
Scott C Cameron
Scriff R Stephanie
Seale D Riley
See W Jaden
Seguin D Benjamin
Sendek E Hannah
Sequeira R Leanna
Seyoum S Tesfaladet
Shake M Jaylyn
Shanks C Madison
Shelton K Alexa
Shoemaker P Evan
Short M Peyton
Short H Zachary
Sinclair D Michael
Singh Rajpreet
Skidmore A Christopher
Skluzacek C Emily
Slevin R Rebekah
Slinkard N Asia
Small E Jenna
Smith J Anthony
Smith M Blake
Smith D Cameron
Smith R Casey
Smith J Eli
Smith W Nathan
Smith A Zane
Smotherman M Abigail
Snead S Isaak
Snyder M Isabelle
Sozos Ariel
Sponaugle Z Thomas
St Pierre M Avery
Staehler L Nathanel
Stafford A Calista
Steele D Cameron
Steimel W Drew
Stettler R Kaelyn
Stevens N Haileigh
Stevenson C Joshua
Stewart-Allen E Brianna
Stewart A Emily
Stickels N Kaylee
Stoddard J Bryan
Strickland R Margaret
Stumpf E Emma
Sudler C Anna
Surd M Nicole
Swift L Alexandria
Taylor M Adam
Taylor C Alex
Taylor-Williams M Denarii
Taylor N Lyric
Terrell R Alyssa
Thatcher A Anna
Thomas B Grace
Thomas D Reagan
Thompson C Kevin
Tidd M Caleb
Tinnirello T Dominic
Todd G Alyson
Totten R Jackson
Tracy R Jonah
Trisler D Johnathon
Ulrey M Jessica
Underwood S Cooper
Upchurch Ashley
Valde A Vincent
Van Dyk E Pablo
VanBuskirk T Ryan
Veteto J Andrew
Voegerl R Bailee
Vopelak H Nicholas
Wackerly E Lauren
Waddick T Savannah
Walker S Kristopher
Wallman L Austin
Walsh M Chloe
Walters W Gwen
Warner J Andrew
Wasson J Trevor
Watt R Sophia
Webb J Samantha
Webber A Caleb
Weems J Le Dan
Weinberg E Addison
Weiske J Matthew
Welch M Devin
Wendorff M Anna
West O Blake
West B Emma
Westell M Collin
Whatley L Taylor
Wheeler R Jalyn
White N Kiersten
White I Megan
White D Nicholas
Whitis H Alayna
Whitis E Mya
Wiley W Luke
Wilhelm D Carson
Wilkins G Audrie
Williams L Arden
Williams W Joshua
Williams L Katrina
Williams A Riley
Wilson L Emily
Wilson M Nicholas
Wilson K Sarah
Wise G Kelti
Wolf D Nolen
Wolff R James
Wombles R Meghan
Work P Hannah
Yaden B Madelyn
Yeager L Roy
Yeast M Kiyah
Yocum D Keiley
Yohler H Evan
York N Brooke
York E Zane
Yu Yao
Zheng Rachel
Zuch T Carter

FRANKLIN CENTRAL HIGH SCHOOL

Valedictorian Tara Kalia. (Submitted photos)
Salutatorian Anna Hardwick.

List of graduating seniors: 

Gabriel Isaiah Abel
Jillian Kathleen Abshire
Dillon Michael Abston-Smith
Devin Nicole Akers
Leah Ada Akonji
Lenard Jann Alberto
Joseph William Alvey
Maleaha Renee’ Amick
Mallory Dawn Anness
Joshua Daniel Antcliff
Brodey Dean Archer
Jacob Archie
Gabrielle Elizabeth Armstrong
Jasman Singh Athwal
Kaija Elise Nix Atkins
Samantha Rose Augsburger
Sean B. Authier
Rosemaria Baduria
Ethan Joseph Bain
Michael Andrew Bair
Adora Carolynn Grace Baker
Brandon Michael Baker
Emilin Balbuena Paulino
Susannah Elizabeth Ball
Angelika Elizabeth Bambaren
Jay Li Barger
Autumn Elise Barker
McKenzie Renee Barnett
Jakob Nicholas Baron
Manuella Bashir
Breanne Michelle Bass
Caitlin Anne Lorraine Baudendistel
Kennedi Nicole Beale
Chance Alexander Beardsley
Rafael Beas
Ryenne Olivia Beaty
Gabrielle Nicole Beck
Jasmeen Bedi
Jamia Renee’ Bell
Kallie Marie Benedick
Natan Legesse Beniam
Michael Berariu Bennett
Brandon Wayne Bernethy
Gabriel Riley Bickel
Olivia Michelle Bickel
Sarah Ashleigh Birch
Brayden Alexander Bishop
Danny Ray Bishop
Justin Lee Bishop
Cory Reginald Eugene Blackman
Christopher Alan Blair
Cole Nicholas Bohnert
Jessica Gedek Bond
Nathan Samuel Boomershine
Allyson Elizabeth Boone
A’Stevyona Formiece Bowie
Anika Emily Bowling
Aviana Alonza Bowling
Erica Michelle Bowman
Nathan I. Boyce
Emily Elizabeth Brashear
Mikayla Anne Brenton
Abigail Paige Brewer
Ella Marie Brewer
Matthew James Brewer
Steven Anthony Brinker
Alexis Elaine Britt
Romello John Edward Brock
Randy Steven Brooks
Arabella Willow Meda Brosi
Ahna Colleen Brown
Garrett Matthew Brown-Smith
Sara Grace Brugger
Sariyah Rose Bryant
Maxwell Warner Bunch
Jackson Lee Bunte
Elaina Marie Burbrink
Elizabeth Danielle Burbrink
Xavier William Burkett
Nikolas Glenn Butler
Jadin Kyler Buttz
Kionne Nkozi Bybee
Alina Marie Cahill
Brandon Edward Camp
Grace Elizabeth Camp
Mikayla Jo Campbell
Marcos Arath Cardenas
Vito Anthony Cardinale IV
Aidan Tyler Carlisle
Austin Michael Carr
Celina Anne Carreon
Zoee Anne Carreon
Nora Casas
Pablo Casas Ortega
Maxwell Riley Catlow
Bishop Heath Cecil
Isabelle Alexis Chandler
Sierra Lynn Charnes
Cindy Guadalupe Chavez
Kamilla Nicolle Chavez
Ashley Nichole Cheek
Devin James Cheshier
Arianna Elise Childs
Semranjit Singh Chohan
Adib Ameen Chowdhury
Caleb Clark
Dalon Gerald Clark
Mason Andrew Clark
Zoey Marie Mae Clark
Amanda Darlene Clemans
Conner Jason Cline
Emma Rose Clymore
Brian Duane Cobb, Jr.
Joshua Edward Cobb
Courtney Elizabeth Cockrum
Isabelle Marie Coker
Chantal Ca’Trice Cole
Isaac Lee Cole
Tristin Skylar Cole
Joseph Porter Collins
Eric Patrick Colvin, Jr.
David Joseph Colwell
Audrey Michelle Comastri
Kiaya Joy Conley
Riley Joseph Conley
Anthony Steven Contreras
Carli Grace Copeland
Lucia Caroline Coroa
David Michael Couch
Brett Davidson Counsel
Jared Ryan Cox
Vivian Alexandria Craft
Lamont Alexander Craig
Lawrence Andrew Cress II
Cheyenne Nightsong Crnkovich
Hannah Elise Crocker
Zoe Noelle Croxford
Jeremy Michael Crumbo
Gabriel Edward Crutchfield
Evan Thomas Cullison
Lucas Ryan Cummings
Gaige Christian Cunningham
Peyton Michael Darst
David Charles Davenport
Jakin Noah Davenport
Abigail Christine David
Jacob Michael Davidson
Cassandra Yvonne Davila
Damoureon Desean Davis
Katie Marie Davis
Gregory Michael Dawes
Austin Trent Day
Olivia Grace Day
Marcus Gavin Decker
Haley Elizabeth-Marie Deger
Alexis Michelle Dela Cruz
Levi Joseph Delk
Joshua Michael Denman
Jiger Singh Dhillon
Logan Alexander Didion
Dayna Kay Doerflein
Rylee Allen Doolittle
Evan Bruce Douglas
DaiVeonna Danielle Dowdell
Madalynn Marie Dunlap
Bryson Michael Durham
Whitney Nicole Durtschi
Braden Asher Eades
Cynthia Marie Earls
Britney Marie Ebersole
Shyanna Nichole Eck
Lillie Kay Eckerty
Elijah Allen Edens
Michael Glenn Eichorst
Ryan Friedrich Elliott
Anna Ruby Ellison
Brandon John Edward Ellison
Kemon Jamal Malik El-Shabazz
Braden Thomas Emery
Jaycee Lee Erisman
A’Ron Rakwon Eubanks
Allon Ray Evans
Breonna Marie Evans
Cassandra Leigh Evans
Peyton James Farley
Andrew Liam Faulds
Luke Morgan Faulkner
Ian Andre Feist
Khloe Mackenzy Ferrell
David Lopez Ferrer
Hunter Vincent Ferris
D’Niya Denyce Fleming
Bailey Allen Forler
Odin Michael Foster
Gabriel Thomas Foulk
Nathaniel Christopher Frazer
Madison Leigh Freeman
Kylee Ann Fritz
Haley Marie Fuson
Wyatt A. Garner
Austin Daniel Gates
Savannah Lynn Gates
Kyle Alexander Gephart
Mackenzie Summer Gibbons
Maria Isabelle Gibbs
Lochlan Olivia Gillen
Quinten Lee Gilliland
Emily Rose Gilreath
Caleb Daniel Ginsberg
Catherine Novella Glowner
Jack Thomas Godzwa
Emilie P. Goheen
Isaac Gomez
Jay Adrian Gomez
Kaleb M. Gonzales
Michell Maribel Gonzalez
Lukas Daniel Gorman
Haylee Noel Gosnell
Anne Elizabeth Gowan
Delaney Christine Grady
Peyton Logan Graf
Caleb Anthony Grafton
Connor James Davis Grant
Davin Allen Gray
Kacie Jo Green
Logan T. Grider
Emma Mae Grimes
Rebecca Rene Grossman
Jack Andrew Gugle
Sean Michael Guinan
Bailey Marie Haas
Andre’s Thomas Hackett
William Thomas Hackler
Jalen Edward Hagerty
Payton Alise Hale
Isabelle Marie Hall
Keishiiah Lacole Hall
Matthew John Hall
Christopher Jordan Hamud-Dowell
Lilian Kay Handy
Lakiyah Loretha Hannah
Stormy Marie Hardcastle
Anya Grace Hardwick
Kaleb Jackson Harris
Kylie Marie Harris
Jarvis Raynard Harvey
Madalynn Rebecca Lea Hasseld
Tyler Paul Hebert
Mason William Hedges
Logan Xavier Henderson
Jaedyn Marie Hensley
Isaiah Daniel Herald
Alejandro Christopher Hernandez
Alexia Hernandez
Emma Louise Herron
Kellie Leigh Herron
Abbe Linnea Hershberger
Madelyn Grace Hiatt
Joseph Augusto Hickam
Jessica Elise Hill
Joseph Michael Hill
Kayla Noel Hodge
Luca James Hodge
Matteo Luigi Hodge
Devin Jakob Holland
Hunter J. Holland
Steven Thomas Holman
Jaxyn Elizabeth Holmes
David Brian Holt
Jonathan Michael Hopson
Jake Ryan Horvath
Terrence James Howard
Hannah Jae Hudson
Logan Thomas Hughes
Hannah Jean Humphries
Pa Nun Hung
Rebecca Elise Hunley
Kye Brayden Hunter
Gisselle Patricia Irias-Rivera
Harley Marie Irish
Abimbola Ibukun Ismail
Ethan Lewis Iversen
Danna Ireth Jaca
Assani Safiya Jacks
Cody Lee Jackson
Hayden Edward Jackson
Zakarie Jackson
Brock Forrest Jacob
Harshdeep Kaur Jagpal
Emily Danielle Jarrell
Corey Mitchell Jeanor
Anjanee Monique Johnson
Austin Luke Johnson
Claudia Marie Johnson
Derrick Jerome Johnson
Emma Taylor Johnson
Gunnar Andreas Johnson
Rachael Keeley Johnson
Torianna Trienay Johnson
Uriah James Johnson
Emma Faith Jones
J’Don Andre Jones
Kyle Jonathon Jones
Leilani Aaliyah Jones
Tashon Marquis Jones
Ellie Cathryn Jordan
Kaniyah Terryl Jordan
Jaskaran Singh Jossan
Trinity Anna Belle Journey
Hayli Jayde Julian
Tara Christina Kalia
Ahmed Kamara
Jasmeen Kaur
Jasmin Kaur
Mandeep Kaur
Sharanpreet Kaur
Sophia Marie Keck
Gavin Michael Keesee
Christopher Ray Kelley
Leah Quinn Kellum
David Za’hki Kenner
Christian Alexander Kent
Klarissa Kayleann Keown
Anastasia Gail Kersh
Latifa Mahmoud Khalil
Tristan David Kinder
Elijah Alexander Kindle
Brandon Johnathon Kinnick
Elijah Michael Kirkpatrick
Ashley Nicole Kitterman
Emma Bell Knaack
Lindsey Lee Knies
Gracie Rayn Kord
Karen Marie Kramer
Kimberly Grace Kramer
Joshua Thomas Lagler
Lydia Kathryn Laker
Alyssa Nicole Lamping
Cody Scott Larson
Krystal Ann Lasley
Grace Elizabeth Lawrence
Teasia Marie Lawrence
Hannah Renee Leach-Lewellen
Kyle Anthony Lechner
Paige Olivia Leck
Mackenzie Paige Lewis
Wade Zachary Lewis
Te Lian
Dylan Scott Little
Luke Thomas Lockwood
Tyler Austin Logan
Taylor Mark Long
Rachel Marie Griswold Loobie
Samuel Ashley Lorentzen
Cameron James Loveall
Brenner Elvin Lowe
Christien Carter Lowe
Brianna Idalis Lozano
Nicholas Gregory Luedeman
Ryley Scott Lutane
Collin Andrew Lytle
Ethan Miles MacCowan
Thomas William Maddox
Emma Grace Mahoney
Niya Dylan Green Makoutz
John Zung Man
Amiah Gabrielle Manlove
Olivia Jean Mann
Samantha Danielle Margason
Aaliyah Lynn Marshall
Cody Joseph Marshall
Olivia Frances Marshall
Natalie Paige Martin
Alexis Seaira Maryfield
Joelie Ann May
Peyton Marcus McClendon
Taylor Rae McCreery
Kyle Turner Victor McCullough
Robert Joseph McCurdy
Danielle Valentine McDowell
Abigail Tracey McElfresh
Avery Noah McFall
Sean Reese McGauhey
Nadia Ann McGraw
Jamie Lynn McIntyre
Macenzie Lynn McKeever
Kierstyn Rose McKibben
Kelly Christopher McKinney
Donavon Alexander McLellan
Victoria Lynn McNamara
Adrianne Love McPheron
Rohre Summers McWhirter
Thalia Alisia Medina
Jakob Martin Meier
Christian Lee Meierant
Sarah Grace Mellinger
Timothy Joseph Merrill
Joe Romeo Meza
Adam Christopher Miller
Blythe Kimberly Miller
Deon Shyheim Miller
Jacob Donald Miller
Sarah Catherine Miller
Alec Joseph Mills
Thomas-Mychal Wei-Yen Mills
Alicia Janet Mitchell
Alexus Iyanna Mobley
Tyler James Monday
Joanne Angelica Montalvo
Kaylee Moranchel
Natalie Moreno
Isiah Riley Morgan
Moriah Ann Soleil Morgan
Mitchell Joseph Moriarty
Alijah Datez Morrow
Katelyn Elizabeth Mosier
Mthandazo Leroy Moyo
Allan Samuel Mulenga
LaDaya F. Mullins
Logan Christopher Munn
Madison Taylor Murello
Keziah Wahu Muthama
Caleb Gene Napper
Shayler Sky Neal
Tasheaon Lanaa Nelson
Zachary Thomas Newkirk
Kathy Cao Nguyen
Simon Sang Nguyen
Mariah Jade Nichols
Chaste Hope Nickels
Matthew Noah Nieten
Gurjoyt Nijjar
Soso No
Carson William Nordhoff
Molli Lucille Nordman
Benjamin Craig Norman
Pierre Santiago Normington-Vicarte
Lucille Diane Northcutt
Payton Rayne Oberting
Michael John Olive
William Russell Olnick
Carolina Nicole Ortiz
Maximus G. Osburn
Luke Michael Oslund
Talia Lizbeth Pagan
Alex James Pankow
Brendan Paul Paquin
Angelina Parrish
Kain Edward Parrish
Olivia Morgan Pate
Melanie Josahandi Patiño Soto
Ali Nicole Patterson
James Michael Patterson
John Owen Pauly
Gabriel Joseph Payne
Richard Gavin Pearson
Gabrielle Nicole Pedigo
Lauryn Michelle Pedigo
Abbey Nicole Perkins
Madyson Maree Pero
Mya Jean Perry
Eugene Andrew Phelps
Cayla Marie Pittman
Gabrielle Lynn Pitzer
Nickaya Quinet Polk
David Kepler Poole
Zachary Joseph Powell
Katelyn Marie Power
Logan Nathaniel Dean Pratt
Andrew James Pressley
Tobias Joseph Pridemore
Quincy Devon Pugh
Trenton Michael Pugh
Lal Ding Pui
Ellie Sanja Puletz
Joshua Allen Pulley
Sarah Michelle June Putnam
Darrin Wayne Pywell
Tabitha Lynn Quirk
Kellyn Elisabeth Raters
Robert Eugene Read
Jamie Michelle Rector
Cruz Steven Reed
Gracie Ann Reed
Sheldon Romel Reed
Kameron Michael Reedy
Christopher Gray Reichel
Bamlak Samuel Reidenbach
Zachary Thomas Reidenbach
Emerson Paige Reuille
Blake Stephen Richards
Anna Minami Richardson
Bailey Nicole Riley
Reegan Elizabeth Rimmele
Nathaniel Austin Ringer
Austin Michael Ripberger
Gabriel Esai Rivera
Hannah Svetlana Roberts
Marissa Anne Roberts
Michael Gene Roberts
Emily Khristine Robinson
Tyler Jaquen Robinson
Tyler Joseph Robinson
Branli Alexander Rodriguez
Jayden Chrystine Rodriguez
Ivy Nikole Rogers
Riley Mae Rolfsen
Kyle Alexander Romero
Brooklynn Grace Rowley
Bryce Michael Rowley
Cassondra Joy Rudge
Malaysia Marie Ruffin
Jasmine Ann Russell
Dakota Matthew Ryan
Nathan Allen Rybolt
Jenni Nicole Samples
Leonardo Sanchez
Justis E. Sanderson
Lal Hmun Sang
Reng Sang
James Robert Sannito
Gabriel Santana
Devin Chance Schlotfeldt
Alaina Paige Schmidt
Kyle Frederick Schoch
Brock Owen Schooley
Alexander Dean Schreiner
Isabella Grace Schrump
Chimera Krystyna Marie Schuck
Ethan William Scott
Madelyn Ann Searcy
Kaitlyn Michelle Sears
Kira Brianne Seeley
Hannah Marie Seifers
Alaina Reanne Seiter
Aliyah Kay Shelton
Alexys Renai Shepherd
Hunter James Shepherd
Addison Elizabeth Shorey
Jacob Bradley Showers
Rebeca Silva
Caleb Michael Simmerman
Gabriel Richard Simmons
Madison Mildrena Simpson
Stephaine Marie Lynn Simpson
Arashdeep Singh
Ekamjot Singh
Gobind Partap Singh
Kamin Singh
Lakhwinder Singh
Manjeet Singh
Navkaran Singh
Prabhdeep Singh
Randeep Robin Singh
Sarbjot Singh
Divine Luvuvamu Sion
Corgan James Slaymon
Samantha Louise Slentz
Joshua James Slinker
Kiera Avenal Sloan
Kelsie Marie Slone
Jessica Lynn Small
Peyton Allen Smalling
Joshua Brenton Smallwood
Ashlynn Kay Smith
Benjamin Thomas Smith
Blake Anthony Smith
Emma James Smith
Payton Jay Smith
Austin Douglas Snider
Angel Manuel Solano
Emma Dee Spainhower
Matthew Craig Sparkman
Olivia Marie Sparkman
Austin Michael Sparks
Victoria Elizabeth Sparks
Grace Ryleigh Spellman
Dawone Antonio Spencer
Guile Anthony Staggs
Caleb Lee Charles Staker
Jonah Ryan Stapp
Hanna Grace Steele
Gabrielle Rene Stephens
Kobe Nathaniel Stephens
Rachel Mae Stephens
Cordell Marshall Steward
Jaylun Carmon-Lee Stewart
Anamarie Rose Stinson
Ethan Emil Stockton
Hayden Gene Stokes
Ethan Michael Strunk
Zachary James Stuck
Nathaniel Joseph Summitt
Kindra Laurenne Sweat
Elisabeth Victoria Tabor
Jonah Gerald Talcott
Nathan Emmanuel Talhelm
Leah Anne Tapp
Tyler Joseph Tapp
Isabella Simone Tarter
Madison Diane Taylor
Myles Sebastian Taylor
Tristan McKay Taylor
Megan Ilia Tello Cualtacuatl
Grant Mason Templin
Brooke Ashley Terry
Jared Thomas Tetreault
Kayla Machelle Thomas
Kaylee Marie Thomas
Kyeem D. Thomas
Torynn Christina Thomas
Dayton Clare Thompson
Zachary Davis Thompson
Austin Mark Thorn
Emmanuel Decontee Toe
Eric Tristen Tolan
Erendira Makenna Toledo-Arrieta
Joshua Lee Totten
Aiden Safa Tounkara
Gabriella Maria Trujillo
Lauren Faith Turner
Samantha Laken Rose Turner
Abby May Tuttle
Rachel Jane Uhlik
Riley Marie Unversaw
Stephanie Denese Valdes
Ruzanna Rosey Vartanyan
Savannah Rose Vaughan
Devon Jack Vaughn
Sharol Yulitza Vega Cifuentes
Troy William Verbarg
Kayla Aracely Vinson
Nathan Andrew Vinson
Morgan Nicole Wagner
Grace Elizabeth Wahls
Haylee Marie Walters
Jaklyn Nakia Waltz
Makenzie Hope Wampler
Jalen Ira Warfield
Jordan Warren
Cherrish Kenyatta Washington
Alaina Maryann Watkins
Ashton Charles Way
Timothy Austin Weaver
Alex Allen Weber
Julia Rose Wells
Evan Matthew West
Alexis Sharece Wheeler
Hailey Renee Wheeler
Allister Justin White
Cade Marklynn Whitesell
Jacob Joseph Ray Whitney
Rhiannon Elise Wiggs
Dakota Alan Wilcher
Mitchell Scott Wildauer
Dylan James Wiley
Jenna Mae Wilhite
Alexander Kenneth George Williams
Jordan Michael Williams
Makenzie Leanae Wills
Madeline Rose Wilson
Victoria Amber Wise
Charles David Wiseman
Matthew Ray Wiseman
Michael Ray Wiseman
Dillon Michael Wolfal
Claire Grace Wolfe
Jala Shermaine Woods
Taylor Jaiden Woods
Alexander Jon Wortman
Alexis Kaylee Wright
Madison Leigh Wright
Jalen Alexander Yager
DeShawn Tywan Young
Gretchen Renae Young
Kyle Robert Zagaros
Jessica Alexis Zulkowski

GREENWOOD HIGH SCHOOL

Valedictorian Megan Johns.
Salutatorian Bryce Gilbert.

List of graduating seniors: 

Spencer Aaron
Antonio Acuna
Kyra Adkins
Toby Agee
Safia Ahmed
Omar Ahuatl Cuatlacuatl
Cole Albertson
Eric Alexander
Keith Alford
Abigail Alfrey
Tiana Allard
Amia Allen
Caleb Allore
Arianne Alvarado Garrido
Alexis Anaya
Julia Arruda
Alexa Ashmore
Madison Barrett
Samuel Bass
Joseph Bassler
Kaylyn Bates
Holly Beach
Mia Bejil
Nikolas Benitez
Zachary Betts
Daniel Bierman
Damian Birt
Jacob Bishop
Brandon Blake
Toby Blake
Catherine Blystone
Alexander Bockelman
Matthew Boggess
Taylor Bohl
Jacob Boles
Mason Boukal
Caitlan Bray
Joseph Brazelton
Chase Brooks
Carlee Brown
Chase Brown
Jalen Brown
Andrew Bunch
Alayna Burch
Sarah Burns
Ashley Buster
Taylor Calvan
Devin Campbell
Nicholas Carlson
Noah Carroll
Eduardo Castro
Christina Challman
Richard Chappell
Emily Chatham
Alexis Chestnut
Madison Chitwood
Sullivan Cisco
Dalton Clark
Jaden Clites
Mystique Colon
Kaitlyn Corliss
Sebastien Cornejo
Ashley Cornelius
Jakob Coss
Jacquline Couch
Belladonna Cox
Lindsey Cox
Michael Cox
Kayla Crawshaw
Cameron Crick
Delaney Crump
Sheldon Curtis
Mya Dant
Matthew Darnell
Elijah Davis
Emma Davis
Blake Deer
Nolan Denbo
Jenna Dhondt
Noah Dixon
Gabriel Dougherty
Gavin Dowling
Dylan Drewes
Toriana Duerson
Nicholas Duffey
Ayva Edwards
Connor Epler
Avraham Forrest
Caleb Foster
Jocelyn Garcia
Seth Garcia
Gunnar Garrison
Bryce Gilbert
Lorelei Gilmore
Cameron Glessner
Alisen Glidden
Jose Gonzalez
Avery Graham
Arianna Gross
Trinity Hancock
Harry Hardin
Zachary Harris
Hali Harrison
Delilah Hayes
Kirssi Heisinger
Courtney Henderson
Kyle Hensley
Simon Hensley
Alexander Hernandez-Vazquez
Elizabeth Hess
Elias Hicks
Jacob Hillyer
Joshua Hinojosa
Victoria Hite
Bawi Hnem
Bryce Hoffman
Jacob Houston
Michelle Humble
Isabell Hunt
Ally Hussung
Madison Hyer
Bryce Imel
Cierah Jackson
Megan Johns
Joshua Jordan
Sifa Kakonge
Joel Kell
Joseph Keller
Conner Kilpatrick
Edward Kingery
Aliyah Kirby
Jessica Kjerstad
Rachel Knight
Ethan Kraeszig
Aaron Lackey
Johnathon Lambert
Noah Linville
Edward Lomeli
Jordan Lott
Anna Lowe
Yael Lugo
Logan Macy
Kinley Mahan
Maegan Maloy
Devin Mann
Maria Marquez
Josue Martinez Cruz
Preston Marunde
Kane Mattison
Joy Maze
Kaitlyn McCormick
Krista McCray
Zoe McGaha
Aaliyah McGowan
Dalton McLean
Traci Meijer
Chloe Michel
Kiersten Middleton
Ashlan Miller
Tanner Miller
Cecil Milligan
Chloe Milne
Katlynn Mink
Ileni Montalvo
Baily Montgomery
Itallia Moreno Vergara
Van Muan
Jasmin Nance
Emily Newton
Kyle Nguyen
Jalen Niece
Hannah Nixon
Brandon Norment
Charles Nute
Kenneth Oliver
Abigail Osman
Ruben Palos Rodriguez
Jackson Paris
Tyler Pendygraft
Angelina Pennington
Harrison Pepper
Marjorie Pifer
Evan Pine
Ethan Price
Jaylen Price
Dominique Proctor
Ryan Pruitt
Jeremy Puckett
Russell Pullin
Koby Pyra
Ian Raker
Luke Raker
Jadan Randolph
Oliver Rau
Jacob Reagan
Lea Rees-Scott
Macy Renfro
Gavin Rettig
Jaylee Richards
Leeah Riley
Ivy Rimer
Bryson Robinson
Arianha Rodriguez
Jenna Rollings
Luke Roscoe
Connor Ross
Michaela Ross
Joshua Rugenstein
Tadiwanashe Ruzvidzo
Jennifer Sanchez
Lal Rem Sanga
Kristin Sawin
Alexis Schauinger
Johnathan Schleiter
Joseph Schmidt
Madisen Schmidt
Charles Scott
Jovany Sebastian
Rachel Shepherd
Colin Short
Hamdy Sidi
Edward Simpson
Eric Simpson
Lily Skeen
Scott Sledge
Kailyn Smith
Kaylor Smith
Eric Snider
Benjamin Sobieray
Mackenzie Soper
Grayson Spicer
Jalen Srichareon
Katrina Stanger
Maya Steele
Sara Stevenson
Victoria Stout
Evan Strauch
Jovany Tello Vazquez
Maecee Terhune
Lindsey Tevalan
Skyler-Dawn Thomas
Justyne Tucker
Marissa Turner
Kiley Tuttle
Logan VanBlarcum
Evan Vaughn
Jasmyn Vaught
Savannah Vermillion
Dawson Vogel
John Waldschmidt
Justin Walker
Emily Walls
Mallory Watson
Taylor Watson
Riley Weber
McKenna Weidner
Hudson Welliver
Maeci West
Zachary Whetstine
Taylor White
Noah Willham
Tahrianna Williams
Alexandra Wilson
Kyle Winger
Jaylen Winters
Matthew Wolf
Wiejeanxu Xu
Carissa Yarnell
Connor Yeager
Joshua Yocum
Deztiny York
Leslie Zaragoza
Miguel Zaro
Joseph Zimmerman
Josiah Zimmerman
Tyler Copple
Noah Farrar
Holly Gardner
Alexander Gwin
Elijah Gwin
Brenton Myhre
Alexis Washington
Olivia Hook

LUTHERAN HIGH SCHOOL 

Valedictorian Lauren Hedges. (Submitted photos)
Co-salutatorian Gillian Cutshaw.
Co-salutatorian Jadon Brutcher.

List of graduating seniors: 

Tori Faith Adler
Jonas Benjamin Akers
Dante A. Akins
Jesse James Amstutz
Nicolaus Ray Anderson
Chloe Renee Andre
Maddison Paige Awrey
Taylor Simone Baker
Parker Thomas Barnett
James Logan Beard
Brandon Michael Bell
Eli Daniel Boyd
Noah Michael Brandt
Jadon William Brutcher
Mitchell Augustus Burke
Katelynn Marie Campbell
Abigail Ruthann Caston
Eshita Chauhan
Hannah Grace Christian
Robert Braden Clark
Keegan Daniel Conlin
Gillian Faith Cutshaw
Tristan Lee Daniels
Angelena Marie DeWitt
Layton Scott Dickey
Ava Jean DuBois
Jace Michael Dugan
Jalen Tyrece Elliott
Kaylee Renae Gregory
Xavier O’neal Hardiman
Lauren Elisabeth Hedges
Olivia Marie Henderson
Kelsey Nicole Horton
Olivia Columbia Jackson
Peyton Nicholas Knight
Grace Elizabeth Koester
Grace Ashley Kowell
Anh Quynh La
Courtney Noel Lewis
Chunhan Li
Malachi James Mackay
Marcus LaRone McFadden
Gavin Caleb McWhirter
Hope Christina Messer
Rodney Javon Miles II
Katie Clare Miller
Grace Renee Moffitt
Gabrielle Elizabeth Moore
Jackson Russell Pasch
Julia Marie Peterson
Kathryn Emma Reid
Madison Michelle Richardson
Autumn Alyssa-Morgan Robson
Nathaniel David Roe
Alexis Nicole Skojac
Emily Marie Streib
Claire Elizabeth Tabit
Kathrynne Gabriella Taylor
Olivia Lauren Terry
Ethan Quoc Tran
Austin Lamonte Turner
Ethan Michael Ward
Jackson Kyle Williams

PERRY MERIDIAN HIGH SCHOOL 

Left, Principal Kert Boedicker, Valedictorian Joseph Carper, Salutatorian Makayla Gomperts
and School Counseling Director Brad Miller. (Submitted photo)

List of graduating seniors: 

April Lynn Adams
Jayden Alan Adkins
Alejandra Aguilar
Sara Riley Allen
Sajida Musab Almahameed
Faith Saron Almanza
Jose Jeovanny Alonso-Tochimani
Carlos Alberto Andino Godoy
Sarah Grace Andresen
Dylan Avery Andrews
Chance Ryan Arboneaux
Alexis Jolene Arnett
Bayley Cole Arnold
Mariela Claudia Arteaga
Lukorimbo Asaba
Timothy David Ashbrook
Harrison Levi Bailey
Noah Christopher Baker
Rachel Taylor Bales
Haylie Noel Barker
Victor Cristiany Barona
McKenzie Catherine Barton
Gabriel Carson Beasley
Norvie Les Beasley
Eric Edward Bednarz
Aidan Rourke Bedwell
Van Lal Biak
Kelsie Ray Biggs
Daniel Jacob Billheimer
Gavin Hunter Blakey
Carley Kathleen Bond
Tayza Manuel Bonilla
Fayth Alyssa Boritzki
Tanner Robert Boston
Vaughn Douglas Bowser
Nathen Tyler Bowsher
Artemas Boyd
Avery Johnson Boyd
Mason Alexander Brickley
Ella Jo Brizendine
Christian Patrick Bump
William David Bunker
Zackary Michael Bunnell
Elijah Michael Burkett
Tamarya Jaylynn Burnett
Joshua Alan Burns
Jordyn Elisabeth Buttz
Tanner Ross Byrd
Andrew Logan Cadwell
Cassandra Elaine Cannon
Nicholas ALex Carballal
Eric Elijah Douglas Carnes
Sebastian Xavier Carnes
Karlissa Carpenter
Joseph Alan Carper
Haley Jewel Carr
Mia Renee Sanchez Castro
Ridge Michael Cavallero
Far Nei Cawi
Ngun Tha Cer
Thawng Ceu Lian
Leo Chavez
Kaleb Patrick Chenoweth
Dawt Rem Chin
Par Tha Chin
Felesia Far Cin
Ni Tha Bor Cin
Nei Ngaih Cing
John Mateo Cisneros
Colin Edward Clayton
Trenton John Clifton
Nathaniel Mackenzie Cook
Ethan Edward Cooley
Brandon Allen Corliss
Jade Nicole Corwin-Maxwell
Katelyn Marie Cruse
Adrian Cuautle
Trentin Christopher Cutter
Brayden Tyler Daniels
Andrew Thomas Davidson
Andre Peter-John Davis
Jazmin Jordan Davis
Tyler Merritt Davis
Si Daw
Grecia Paola De La Vega
Victoria Luana Dearth
Karsor Massa Dennis
Damian James Derish
Ava Danielle Diekhoff
Lal Rin Dik
Amy Jane Dilley
Hayden Patrick Dillon
Rusia Donacien
Khristina Dorkas
Jason Burdette Downer
Erin Nicole Downs
Camden Reis Dybwad
William Alan Dye
Brooklyn Chyane Dyer
Madison Lynne Dyer
Elizabeth Rose Ebersole
Lilly Egan
Madisen Taylor Elliott
Reagan Tyler Elliott
Alexis Suann Jing Ellis
Emma Jean Emmert
Avery Elise Filipowicz
Justin Michael Fleener
Samantha Marie Fleener
Sierra Michelle Fleener
Aminata Irene Fofanah
Sattie Summer Ford
Elijah Gerald Gaedtke
Karly Diane Gapski
Jasmin Garcia
Amanda Kaye Garmon
Parker Ronan Gentry
Oswaldo Leonel Gil-Ceja
Makayla Christine Gomperts
Tyler Rehg Goodall
Lillian Marie Gordon
Paulyna Michele Gorgievski
Savannah Silver Grayson
Jared Michael Green
Tysin Cornett Green
Kaitlyn Ming Hui Greer
Malachi James Griffo
Bradley Isiah Harrison
Allyson Denise Haver
Matthew Padgett Hayden
Madyson Harmony Haynes
Alexis E Hearrell
Allen Jason Henderson
Justin Adam Henry
Madison Jada Hernandez
Dominick Owen Lennon Heyob
Evelyn Joanna Higareda
Skyla Lamariya Hill
Courtney Ann Hillard
Mario Eduardo Hinojosa Garcia
Ryan James Roberts Hirlston
Khua Tin Hmung
Stoney Van Tha Hmung
Annabelle Ruth Hock
Addison Isabella Hofer
Yatta Kpanah Hoff
Damien James Holloway
Kayla Marie Hood
Autumn Yvonne Hotopp
Jared Adrian Hughes
Tyler Anthony Hull
Jared Marshall Hummel
Alyssa Leanna Hunt
Ethan Walter Ivan Hunt
Megan Marie Hurst
Etiniabasi Camillus Inyang
Michelle Marie Jackson
Samuel Lee Jackson
Alondra Jaramillo
Bethany Grace Johnson
Gabrielle Nicole Johnson
Kaitlynn Rose Jones
Katie Anne Jones
Elvin Leroy Joyce
Noah Alexander June
Hannah Elizabeth Justice
Mwanza Mwilusa Katotola
May Nan Kawm
Maddison Rose Keevers
Camden Lewis Kelley
Sylvan Mark Kenney
Connor A Kenworthy
Kara Louise Rae Kenzig
Aaron Kile
Aidan Charles King
Payton Riley Kistler
Shane Austin Knight
Tibasaga Kobugabe
Makenzie Elizabeth Koon
David Jallah Korvah
Abigail Delia-Marie Kreuzman
Deborah Kui Hoen
Alex Juhani Laine
Melvin Brice Langford
Asharie Diane Larkin
Logan Robert LaVigne
Lal Pek Lawm
Nathan Edward Layman
Chloe Anne Lee
Lauren Louise Leffler
Obed Ram Bawi Liam
Biak Hlei Lian
Nun Za Lian
Ronald Thawng Tha Lian
Samuel Ceu Lian
Then Dik Lian
Thiang Za Lian
Tluang Cung Lian
Anthony Lin
Sui Chin Par Ling
Skylar Ann Marie Lisby
Isaiah Alexander Lopez
Sophia Elizabeth Lopez-Wright
Luke William Lowery
Nora Quetzal Macias
Lal Malsawmi
Tluang Cung Mang
Van Ceu Mang
Joseph Myson Manning
Sam Sanif Manzi
Bonnie Grace Marcelo
Claire Elizabeth Grace Marlatt
Shawn Edward Marr
Elizabeth Martinez
Daniel Martinez Alvarez
Rosibeth Martinez Casanova
Mariela Martinez-Torres
Alexis Carolyn Matthews
Jacob Cole Mattingly
Robert Zung Lian Mawi
Chloe Ailena Maxey
Marissa Deborah Maxey
Jaila Marie McClain
Lila Irene McIntyre
Allie Jane McKay
Kyle Ray McKee
Emalei Renae Mendenhall
Kevin Emmanuel Mendoza
Dawt Mi
Andrew Jarrett Miller
Chase Joseph Miller
Kelsi Lynn Miller
Maria Christine Miller
Elisah Marilyn Jean Mills
Mason Owen Miner
Jonah Thomas Ray Mitchell
Noel Breann Mitchell
Olivia Rene Monk
Colton Dale Montgomery
Alexander James Moore
Naytonia Rosann Levarn Moore
Carlin Marie Moriarty
Hunter James Moritz
Sierra Riley Muehl
Lyndsay L Mulcahy
Semaj Isaiah Napper
Grace Elizabeth Nash
Nzesinachi Newman Ndubisi
John Neftali Neri-Guzman
Robert Ngaihzuala
Monica Ngun Hnem
Tandrew Dinh Nguyen
Hope Elizabeth Nichols
Justin Alexander Norman
Lal Nunpuia
Luke Xavier Nye
Joseph Luz Osornio
Benjamin Clark Owen
Daad Abdulsattar Oyoun Elsoud
Mohamad A. Oyoun Elsoud
Paola Stacey Padilla
Aidan Michael Palmer
Bawi Hnem Par
Sui Hlei Par
Tial Nei Par
Van Tha Par
Walker Alexander Parker
Taylor Marie Parks
Edwin Arath Perez Mendoza
Allyce Ann Perrine
Quinton Douglas Perry
Corbin Allen Petree
Zachary Hodson Petro
David Remruat Piang
Savannah Marie Pieper
Savanna Lee Pipes
Jacob Allen Angeles Pittman
Maya Nicole Pluntz
Haylee Nicole Pollard
Markel Terrell Pordos
Damon Matthew Proffitt
Ro Sang Pui
Diana Rae Pyle
Irma Ramirez
Pamela Ramirez
Carlos Omar Ramirez Pinto
Ivan Ramirez Xique
Joshua Kevin Ramsey
Lincoln Ellis Randle
Brianna Lou Reid
Sebastian Renteria
Luis Antonio Reyes Castrejon
Jaelyn Michelle Reynolds
Elijiah William Rhodes
Anthony LaShawn Richardson
Elizabeth Skye Richardson
Nathaniel Jacob Riczo
Bailey Nicole Riddle
Blake Allen Riley
Clarissa Maria Rivera
Jalen Ryan Roberts
Chloe Elizabeth Rodgers
Connor Emilio Rojas
Jessica Lynn Rolfsen
Bethzaida Roman
Brandon Sariel Romano Balbuena
Alicia Michelle Rosales
Chatbodin Ruenpraphat
Kebbeh Rufus
Woiyea Rufus
Ashley Vey Russell
Nyla Jalon Safford
Luciano Rocco Salemi
Khin Mary San
Seth Anthony Sanchez
Eryn Elizabeth Sanders
Haylee Mae Sanders
Makayla Renae Sanders
Olivia Raine Sandoval
Thawng Tin Sang
Dionel Aved Santiago
Colten Allen Sawyer
Michael William Scaggs
Emily Lana Scholl
Kegan Cole Schultz
Danielle Lynn Sexton
Carly Jean Shea
Irving Silva Contreras
Robert Thomas Simms
Arnima Singh
Nathaniel David Skirvin
Cara Grace Slaubaugh
Jasper Mikail Sloan
Kimeon E Smith
Logan Brian Smith
Nicholas Roger Smith
Riley Smith
Sajin Ashur Smith
William Jacob Smith
Saw Solomon
Keith Robert Soruco
Duncan Lee Soughan
Nathaniel Alan Soyster
Lillian Faye Speedy
Austin Tylor Spratt
Gavin M Springfield
Gordon Miles Springfield
Jonah Orion Staats
Hunter Allen Stallings
Noah Ben Stepleton
Charles William Stoner
Danae Tamara Suarez
Van Biak Sui
Tyler Stephen Lee Summers
Mercy Ca Hlawn Sung
Ni Hlei Sung
Par Hlei Sung
Evan Noble Sutton
Hniang Te
Victoria Esmeralda Tellez
Cris David Tello Cuatlacuatl
Anthony Thang
Bawi Uk Thang
Blessing Thang
Ceu Lian Thang
Chan Lian Thang
John Za Lian Thang
Ram Ceu Thang
Lal Siam Thar
Aeden Isaeh Tharpe
Kennedy Mariah Thatcher
Maria Thiang
Bruce Matthew Thomas
Kya Leigh Thomas
Lily Thwe
Tyler Micheal Timbs
Maxwell Thomas Togno
Brett Allen Trammell
Cendy Arleen Trejo
Vanessa Yvette Trujillo
Ngun Uk
Van Cun Uk
Van Thar Uk
Jesse Bryan Utke
Nuvia Melina Valente Carmona
Thang Van
Hoi Vang
Eric Vasquez-Osorio
Sonia Ventura-Mendoza
Ulises Osiris Vera Amador
Kevin Patrick Waggoner
Christopher James Wainscott
Jonathon Garris Walton
Mary Warahmatu Warlo
Savannah Haven Whitaker
Angelica Janet Rodriguie Wilcher
Cody Andrew Williamson
Logan Matthew Willing
Devon M Wills
Brandon Scott Windgate
Shane Michael Wiskirchen
Timothy J Woodall
Conner J Woods
Mason Beatty Wooton
Valerie Ann York
Emily Claire Zimmerman
Brittany Marie Zweck
Foluke Rachael Ajiboye
Felicity Nicole Allen
Hannah Love Bargue
Karla Jean Baumgardner
Christopher Miguel McKinley Bautista
Marcos Franklin McKinl Bautista
Elizabeth Bawilung
Collin Matthew Bayles
Trent Maxwell Blalack
Aalijandra Ajonae Mykhel Boyd
Elizabeth Jang Brown
Faith Elizabeth Brown
Rosylin Ca Hnem Par
Bawi Sang Ceu
Van Lawm Ceu
Florence Adelaide Chapell
Ram Tha Chin
Sophia Anne Clark
Floricel Yasmin Cuchcatla Telez
Jaime Cuchcatla-Telez
Mang Za Dun
Sierra Brooke Durbin
Carson Ryan Eastwood
Reagan Makenna Eversole
Lucas James Ferdinand-McDonald
Jalyn Blaize Golden
Landon William Hedges
Cung Tha Hlei
Lal Pek Hlu
Cung Tha Lian Hmung
Ram Thang Hmung
Isaac Van Biak Hnin
Emali ParTha Iang
Helen Iang
Siang Zi Iang
Isaac Thomas Jones
Kamryn Nichole Jones
Dar Kali
Paw Paw Khima
Chan Uk Lal
Siangsin Mawi Lal
Jeru Lalruathlu
San De Li
Bawi Cung Lian
James Za Bawi Lian
Lal Biak Lian
Nai Paul Lian
Ni Hoi Iang Lian
Peng Cung Lian
Robert Lian
Stoney Lal Hming Lian
Van Peng Lian
Van Cer Chin Lian
Van Tha Bik Lian
Paloma Trinidad Lopez-Rodriguez
Far Hlei Sung Lung Tum
Elizabeth Renee Mabry
Malia Jordan Manalo
Ariana Marae Martin
Biak Rem Mawi
Cer Lian Mawi
Jennifer Mawi
Ruby Lal Za Sin Mawi
Van Hnem Mawi
Jackson Carter McClain
Charity Nicole Merrell
Hope Elizabeth Mollencupp
Aarin Leigh Montgomery
Tyler Lee Montgomery
Mya Elizabeth Montiero
Raul Najarro
Devine Avory Nance
Sung Chin Par Nichin
Megan Elizabeth O’Keefe
Estefani Icela Olguin
Far Tha Hnem Par
Glory Par
Mang Tin Par
Mary Dim Par
Ngun Dawt Par
Regena Ngun Tial Par
Ruby Cung En Par
Siang Men Par
Sui Len Par
Khei Tei Paw
Daneya Ann Payne
DeJuan Diante Powell
Dayton Thomas Rexroat
Elizabeth Rosales
Connor Eugene Rowell
Bawi Rung
Damien Ruskowski
Thang Za Bawi Lian Sathing
Kayla Ann Schaefer
Jamesha Amari Simmons
Abigail Elizabeth Stanish
Felicity Jane Stout
Zachary Li Su
Dawt Tin Sui
Ngun Tha Sui
Rebecca Suithaiang
Thla Hnem Sung
Lo Man Za Thang
Phiar Thang
Rabi Thang
Thawng Lian Thang
Hlawn Ci Tial
Mercy Siang Hlei Tial
Pengza Lian Tihi
Van Dawt Tling
Jemimah Van Tha Hnem
Sui Vang
Donald J Weber
Cang Zal
Jenny Lal Rin Zual
Sarah Helen Gasper
Colin Campbell Malloy
Mariah Lynn VanHoose
Kali Christine Adams
Sergio Aguilar-Vargas
Jake Hugh Akers
Trevor Douglas Ashley
Grace Evelyn Board
Asia Aalyiah Burgett
Jackson Fredrick Cain
Madalyn Grace Cannon
Marco Antonio Carrillo Bernal
Asa Amir Cason
Bawi Uk Ceu
Ryan Timothy Chase
Cheyenne June Collins
Stephany Cruz
Shelby Nicole Dilley
Evan Harry Ferguson
Dade William Fogleman
Vincent Joseph Fox
Brooke Tayler Greenwood
Autumn Joann Haines
Thad Bailey Jude Hamilton
Sophia Rose Hicks
Cataira Jo Holloway
Katelyn Patricia Homan
Mason Lee Jones
Madisen Cheyenne Ladd
Payton Christopher Lazzell
Henry Len
Lal Len
Elijah Michael Moriarty
Isabella Marie Orrick
Alec Theodore Reintjes
Aleseia Monet Sanders
Marissa Jacqueline Smiley
Robert Ben Sorsor
Krista Leann Stewart
Joseph Skyler Streer
Ianglen Sung
Chyler Reese Van Rhoon
Ayanna Mone Webb
Adler Travis Wessel
Savanah Justis Wildauer
Maria Elvira Arriaga
Madison Ann Fall
Eleanor Anne Fites
Kaitlyn Alexis Golden
Bawi Lian
Kyrin Michael Mitchell
Sarah Elizabeth Pleak
Justin Posadas-Zaragoza
Kamden Riley Puckett
Lal Hma Ngaih Sang
Isabella Francesca Shumway
Nicole Elizabeth Viela
Tamir Shauntis Whitlow
Arturo Xochitlatoa
Magdalena Wanda Acevedo
Van Ro Sung

RONCALLI HIGH SCHOOL

Valedictorian Will Hawkins and Salutatorian Grace Whitaker. (Submitted photo)

List of graduating seniors: 

Vincent Tomás Agramonte

Stella Marie Agresta

Madison Leanne Aldrich

Elliana Lee Aleski

Mychal Fitzpatrick Allen

Cynthia Marie Allstatt

Kathleen Qiong Ameis

Joshua Daniel Amodeo

Alyssa Hope Ancelet

Lucy Anne Annee

Daniel Reed Asher

Kathryn Michelle Baker

Sophia Ileana Basto

Isabella Marie Battiston

Samuel David Baugh

Mason Dean Beer

Nina Jane Benich

Megan Frances Bigelow

Isabelle Jolynn Blackwell

Eva Marie Blaser

Brian Christopher Bobko

Mason Ray Bogie

Lance Steven Brand

Lillian Sue Brown

Kristina Marye Buckel

Andrew Donald Burgan

Minna Rose Burkhardt

Aidan Michael Burress

Alex Michael Busuttil

Joshua Thomas Byrne

James Franklin Cantwell

Samuel Walter Carr

Yolanda Daniela Castaneda

Isabella Nerissa Cento

Abigail Elizabeth Cerimele

Isabelle Kathryn Challis

Clark James Chapman

Garrett Jeffrey Chida

David Jerrit Clayton

Alexa Marie Cline

Anna Mae Clodfelter

Evan Brian Cloud

Alexander Grant Cole

Abigail Jane Conway

Cassidy Kay Cross

Logan Joseph Currans

Abigail Irene Davey

Malachy Ian Davis

Hannah Janine Day

Joseph Michael Deer

Samuel Isaac Dever

Jackson Connor DeWitt

Benjamin Patrick Dias

Sophia Hanna Dietz

Kaitlyn Mariah Dillon

Zachary Allen Doerr

Gabrielle Rose Marie Donahue

Devon Gerard Donley

Amelia Virginia Ebling

Logan Christopher Eldridge

August William Endris

Andrew James England

Corbin Atley Fath

Michael James Feltz

Christopher Axel Figueroa

Sofia May Athanasios Filis

Michael Thomas Fletcher

Ryan Thomas Flick

Yoselin Areli Fonseca

Tyce Andrew Freije

Lukas Bradley Gaither

Quentin Patrick Gallagher

Andrew Joseph Gangstad

Joseph Davis Gantner

Isaac Carlos Garnica

Sydney Jean Geibel

Abagail Agnes Genier

Samuel Douglas George

Elaine Marie Gerard

Joseph Anthony Gibson

Maggie Rose Gibson

Sophia Marie Gilliland

Trinity Catherine Gleitz

Izabella Helena Gonzalez

Andrew James Goebel

Olivia Rose Goers

Julia Jean Gorski

Ethan David Gosser

Kylie Ann Gudat

Gretchen Elizabeth Guerrettaz

Brian Arturo Guevara

Maung Law Ha

Claudia May Hallett

Eleanor Christine Hammerschmitt

Phillip Thomas Hanley

Nathan Patrick Hart

Angeli Noelle Hartman

William Drue Hawkins

Lindsey Joan Hehmann

Daniel Erick Heinrich

Braden George Herbert

Owen Amadeus Herndon

Emma-lin Anuhea Hess

Addisyn Jean Hill

Angelique Bao-Uyen Ho

Faith Abigail Holden

Maggie Lynn Hollcraft

Nicholas Michael Hollcraft

Olivia Grace Hornek

David Adam Hurrle

Janeth Marie Imán

Grace Elizabeth Irmer

Liam Christopher Irwin

Breanna Faith Jaffe

Abigail Sarah Johnson

Samuel Blake Jordan

Alexa Kathleen Keller

Danielle Marie Kessler

Carter Michael Kincaid

Kasey Marie Kirkhoff

Robert Eugene Koch III

Meghan Elise Koleszar

Emily Ann Kriech

Conner Donavin Ladd

Beau Bradley Laeufer

Grace Rebecca Lewis

Amber Rose Linton

Abigail Mae Long

Aidan Christopher Looney

Daniel Alejandro Lopez

Sophia Jane Louthain

Brayden Reilly Lowery

Thomas Alfred Lutgring

Joseph Patrick Madden

Meredith Nicole Mader

Eli Matthew Mann

Miles Allen Thomas Marshall

Nathan James Marshall

Riley Grace Marten

Citlaly Gabriela Martinez

Rhianna Rose Mast

John Wayne Matthews

Anna Nicole Mattingly

Emily Elizabeth Mattingly

Garrett David May

Zachary Thomas Mayer

Savannah Marie Mays

Emma Mary McAllen

Daniel Patrick McCarthy

Alyson Grace McElwain

Brigham Michael McGill

Charles Nicholas McGinsie

Samuel Robert Meer

Henry Rivera Meinerding

Maria Maureen Mina

Paige Darlene Moore

Savannah Kai Morrall

Emily Elizabeth Mulinaro

Thomas Patrick Mullin

Ellie Rose Murphy

Alexander Michael Nettles

Aidan Joseph Newett

Tyler Anthony Newett

Cullen Thanh Nguyen

Jennifer Hannul Noone

Olivia Herron Noone

Marissa Evee Ochoa

Hannah Louise Oelschlager

Elizabeth Colleen Origer

Brandon  Orta

Luis Alejandro Ortiz-Mayorquin

Justus Jameson Owen

David James Page

Sui Tha Par

Christopher Joseph Parrett

Allison Victoria Patrick

Carl Andrew Pavelko III

Alexander Sheridan Payne

Maximus William Peeples

Robert  Perez-Gomez

Grace Victoria Plahitko

Taylor Elizabeth Pluntz

Benjamin Andrew Pohovey

Luke Alexander Poole

Mark Bartholomew Poole

Allison Rae Povinelli

Blake Ryan Prather

Riley Michele Prewitt

Sarah Michelle Prusa

Sophia Marie Prusa

Levi William Ralston

Carson Anthony Rearick

Katey Elizabeth Reed

Brendon Nathan Robinson

Molly Christine Roeder

Mary Rose Roesener

Andrea Valeria Roman

Benjamin Andrew Rooks

Erin Elizabeth Rooney

Patrick Michael Rosemark

Mackenzie Elizabeth Ross

Rogelio Ramsess Ruiz-Esparza Cervantes

Mitchell Alexander Ruminski

Jose Nelson Sangalang III

Madeline Rose Schaefer

Noah Anthony Schafer

Ava Elizabeth Schneider

Elizabeth Marie Schneider

William Paul Schoettle

Josephine Louise Schott

Lillian Rose Secrest

Jeanne Paula Escalante Sering

Sophia Louise Shelburn

Lydia Grace Shock

Sydney Marietta Silcox

Garrett Scott Simmerman

Jenna Nicole Sinkhorn

Harrison Jeffrey Sisk

Joseph Michael Sizemore

Samuel Robert Slivka

Chyene Christen Smith

Angelina Mary Snow

Trace Matthew Solonka

Emma Louise Sommers

Emily Ann Sonderman

Grace LeeAnn Sonley

Elizabeth Nicole Sorenson

Ariadne Shane Soto

Nicholas James Spearing

Anthony John Spotts

Emma Rose Spotts

Alexander Paul Stroud

Chelsie Frances Stuck

Noelle Grace Sulit

Karissa Renee Svrcek

Dylan Julius Belano Tadas

Molly Catherine Tippett

Megan Elizabeth Turk

Deric Alexander Vaught

Matthew Anthony Vega

Alec Christopher Viduya

Summer Rose Viles

Alana Rae Vinson

Jessica  Virk-Sanchez

Colin Bradley Wade

Jeorge Calvin Wade

Ariana Victoria Walker

Abigayle Faith Walters

John Stanley Wardzala III

Emma Marie Weintraut

Anna Elizabeth Wentzel

Anthony Joseph Wheat

Joshua Thomas Wheat

Grace Marie Whitaker

Sarah Michelle White

Alleigh Suzanne Wilham

Ashleigh Elizabeth Wilham

Kempis James Wilkerson

Kainoa Creighton Wisler

Ethan Clark Witsaman

Grace Lee Woehler

Logan Adam Wong

Joseph Michael Woodruff

Emma Grace Woolsey

Sarah Elizabeth Wulf

Juan Manuel Xochitlatoa

Alana Michele Young

Megan Elizabeth Zakrowski

Peyton Mathies Zins

SOUTHPORT HIGH SCHOOL

Valedictorian Isabel Turner. (Submitted photos)
Salutatorian Mary Schuessler.

List of graduating seniors: 

Ricardo Aguilera-Uribe
Ambros Ah Lay
Mardalliana Ah Sar Mee
Daniella Kabeh Akoi
Yamen Emad Al Laban
Mehiar Emad Al Laban
Asia Irene Allen
Edma Altawil
Kellie Ann Alte
Darbi Uriel Alvarado
Juan Cruz Amador
Alivia Marie Anderson
Leslie Sandra Anderson
Morgan Danielle Andis
Nicholas Reece Angerer
John Michael Armstrong
Tilyan Aslam
Salai No No Aung
Ifeoluwa O Awosanya
William Karl Baartz
Jordin Tiera Nikole Baker
Audrie Jane Baker
Sindy Michelle Banegas Chirinos
Zachary Michael Barnett
Andre Michael Bartlett
Kaden Desean Batiste
Rachel Elizabeth Bayler
Lilibeth Baza
Emma Suzanne Belcas
Tori Lynn Bell
Anastasia Lynn Bell
Jaxon Dalton Bellamey
Kaitlyn Renae Berry
Raynail Alfred Berry
Tyler Lee Betz
Lauren Biak Len Par
Jeremy Gage Biggerstaff
Bawi Thiang Bik
Run Ceu Bik
Logan Jade Blake
Elijah James Blaylock
Britany Guadalupe Borjas Martinez
Jewel Boyd
Nathan Chadwick Bradshaw
Bryce Edward Brickley
Ethan Edward Bridges
Julia Lynn Brookshire
Ariel Patricia Brown
Sara Austin Brummett
Toby Matthew Brummett
Johnny Brunk
Giovani Blake Buchanan
Emily Elizabeth Burnett
Desire Byukusenge
Alexys Chyane Caldera
Grace Anne Campbell
Amy Cardona
Samantha Rae Cardoza
Branden Mikel Carman
Tylonna Lashawn Carpenter
Kyven Jayd Carter
Kayden A Casey
Gabriella Audrie Casillas
Eduardo Casimiro Vega
Enrique Castillo
Omar Castillo Tochimani
Sang Biak Cem
Bawi Rum Cem
Cung Dawt Cem
Thian Nuam Thang Cen Hrang
Maria G Cerda-Duran
Jose Luis Cereceres
Darnean Kristin Charleston
Peyton Matthew Cheatham
Jacob Wyatt Choban
Peyton Thomas Church
Keegan Joseph Click
John Colbi Cocherell
Serenity-Lynn Butterfly Cody
Christina Renae Ellane Cole
Arely Colin
Abraill Maria Collins
Colten Danniel Collins
Cameron Jeffrey Magard Combs
Charles Edward Cook
Madisyn Renee Corpuz
Nevaeh Gale Cory
Jaivon Allen Craig
Jerimiah Paul Craig
Ashley Michelle Crane
Bawi Len Cuai
David Cuatlacuatl-Trinidad
Jennifer Cuautle
Lauren Anne Cullison
Thawng Zalianthang Cung
Abagail Nerae Cure
Grant Anthony Davidson
Asanti Aminah Zawia Davis
Christopher Ivan De La Cruz
Michael Imanol De La Cruz
Madison Lorraine Deane
Kaleb Lincoln Dehner
Ngun Tha Dim
Austin Michael Duckworth
Giselle Maribel Duenas-Marin
Kyra Shalise Duncan
Devon Ronald Eugene Duncan
Abagale Rose Ann Dunn
Branden Montrell Easter
Wyatt Brady Edwards
Caleb Joesph Ehlers
Ethan Michael Elder
Charles A L Ellis
Roger Lee Ellyson
Terinna Leigh Emler
Kaylie Christine Fallowfield
Lal Ruat Fel
Miles Bradley Ferguson
Alexis Yvonne Ferguson
Joshua Scott Finley
Demetric Tyran Fisher
Demikol Tymias Fisher
Demikol Fisher
Jason Patrick Flatto
Rachel Marie Flatto
Gavin Michael Kealoha Flores
Yasmin Flores Martinez
Sebastian Ricci Foley
Bianca Alexandra Foronda
Brandon Charles Fox
Megan Catherine Frank
Adrianna Carmella Frederick
Mariana Garcia
Sherlyn Garcia
Mercedes Guadalupe Garcia-Medina
Jenna Rae Gaskin
Heather Nicole Gates
Maximillian Geich-Gimbel
Jade Olivia Germann
Jerald Price Ginsberg
Darcey Gonzalez
Victor Gonzalez
Jose Guadalupe Gonzalez Ramirez
Angel Luis Gonzalez-Briones
Isauro Gonzalez-Tigre
Jalante Goodman
Isabella Renee Green
Richard Wayne Green
Alexandra Rose Green
Aaran Lewis Greenwell
Kimberly Lynn Greig
Avalon Catherine Grillot
Joshua David Gritt
Azya Lynn Guerrero
Pedro Gutierrez
Leslie Guzman
Riad Ali Hachem
Alexa Sky Haines
Megan Riley Halcomb
Caitlin Kaye Halloran
Samuel Douglas Hansell
Mackenzie Maye Hawkins
Junior Michael Hawkins
Paige Ann Hazelwood
Logan Christopher Heath
Hugo Heise
Kendall Nicole Henderson
Brooklyn Alize Henderson
Rayven Anne Henry
Gavin James Hensley
Cobalt Ashton Henson
Lesly Sulamita Hernandez
Tamara Joselin Hernandez
Jonathan Hernandez Ramirez
Yazmin Hernandez-Ortiz
Edgardo Jesus Herrera
Grace Camille Hildebrand
Logan Matthew Hinkle
Tial Hliang
Cung Hmun Thawng
Duh Ceu Hmung
Ngun Za Hniang
Van Biak Hnin
Jeremiah Hnun Muana
Taybryana Jonise Hogan
Izabella Ann Scheffer Hogan
Brayon Anthony Hogan
Madeline Rose Holloway
Robin Hon
Amari Monet’ Hooks-Crumbly
Zwe Kpin Htun
Gavin R J Hurst
Amanda I Husselman
Rem Hlei Iang
Par Ii
Ernesto Josue Inestroza Martinez
Jayla Shonyae Ivey
Jaffett Saidh Jackson
Jeremy Allen Jackson
Taylor Lucille Jackson
Brevin Tyreece Jefferson
Morgan Bailey John
Miyonna Mikel Johnson
Jessica Elise Johnston
Richard Curtis Jones
Jayven Jamel Jones-Moore
Wendy America Juarez-Caballero
Ian Michael Julian
Kalenga Juma
Luis Daniel Jusino Torres
Levi Jay Kappus
Elizabeth Rose Karushis
Sharon Kayembe
Eric Matthew Keating
Nathaniel Bryce Kelley
Sarah C L Kemp
Shwe Khaing
William Khery
Samuel Mutoma Kile
Sidney Elizabeth King
Honey Sui Tha Bar Kingbawl
Caleb Joseph Kreber
Tyla Renee Reagan Kyle
Hla Vang LaiThang
Nini Soe LaiThang
David Lalawmpuia
Fnu Lalbuatsaiha
Abigail Lalhunmawii
Nicholas Allen Lamb
Evan Carter Lamoreaux
Dane Patrick Latinovich
Josefina Lechuga
Sung Len
Lillian Anne Leslie
Ryan Scott Lezon
Nge Ri Li
Nawl U Lian
Van Thawng Lian
Biak Hmun Lian
Cing Biak Lian
Duh Za Lian
Johnny Lian
Khua Lian
Mang Cem Lian
Niang Sian Lian
Peng Tom Lian
Samuel Lian
Steven Lian
Van Lawm Lian
Za Ceu Lian
Caitlin Nichole Lindbeck
Merry Ling
David Hung Ling
Za Ceu Ling
Solomon Ling
Stacie Nicole Lloyd
Elijah Jude Loby
Cede Marie Lockridge
Samuel Joseph Logan
Grace Elizabeth Love
Lupita Luna-Tovar
Enya Marie Lund
Caleb Marcus Macaluso
Brooklyn Jaiyne Maga
Javier Maldonado Bahena
Kimallah Rosine Koutou Manguinan
Gavin Patrick Manley
Nicole Noelle-Yuan Manning
Dayton Christopher Manning
Rebekah Rachel Mappes
Leonard Charles Marshall
Summer Faye Martin
Ah’Maiya Sherrell Martin
Diana Fernanda Martinez Castillo
David Alexander Masengale
Kyleigh Michelle Matula
Lari Van Par Mawi
Biak Mawi
Lal Nun Mawia
Makayla Jo Maxwell
Adrianne Rose May
Julia Marie Mazur
Victoria Raenah McCarthy
Antuan L McDade
Cassidy Leilani McDonald
Daniel Ray McDonald
Cassidy McDonald
Robert Wheeler Mckinney
Carson Jay Meadors
Karina Lee Melendez
Fam Za Men
Meghan Elizabeth Mendel
Michael Albert Mick
Haley Marie Miller
Vanessa Marie Miller
Blake Christopher Miller
Alexzander Jay Mitchell
Nicholas Aaron Mitchell
Olivia Eileen Modglin
Eliseo David Montero
Kevin Valentin Montoya
Kiara Tyanni Moore
Joshua Daniel Moore
Emmanuel Hosea Rush Morero
Huston Michael Morgan
Ben Morlan
Tre’ Michael Morris
Austin Michael Morton
Emily Rose Mourning
Simon Mpole
Lian Thian Mung
Matthew Hess Munoz
Alejandro David Murillo
Solomon Naing
Elizabeth Naing
Thawng Mun Nang
Gondoleeza Ndecky
Owen Scott Nelson
Cesar Pablo Nemesio
Olivia Bureal Neville
Andrew Nhat Nguyen
Grace Gabrielle Nolan
Panay None
Claude Nshimiye
Zen Ho Nuam
Mang Cung Nung
Mary M O’Connor
Samantha Nicole Oberc
Judith Ojeda
Flor Berenise Olayo
Aron Olomwene
Matilda Omana Paredes
Anthony Zeyekei Owens
Bryan L Owens
Kisa Oyadomari
Isaac Wayne Palmer
Biak Chin Par
Iang Zi Par
Lal Nei Par
Biak Sin Par
Judit Siang Nei Par
Sentinary Par
Sung Tha Par
Tuan Iang Par
Van Hlawn Par
Bery Bawisun Par
Hailey Rena Pardue
Robert Ray Parker
Joshua Tyler Patterson
Micah Christopher Peet
Van Nuam Peng
Brenda Michelle Perez-Xique
Sierra Nicole Perkins
Cameron Joe Perkins
Travis Russell Perry
Taneiscia LaShae Persinger
Russell Qing Peterson-Womack
Hayden Issiah Phillips
Ethan Alexander Phillips-Hedge
Keirstin Nicole Piatt
Ava Danielle Pierle
Martin Ponce
Kevin Dashawn Price
Mykel De’Shaun Priest
Dayton Lee Puckett
Mary Lal Hlim Pui
Van Lal Muan Puia
Jessica Ann Quakenbush
Lauren Paige Query
Alexis David Ramirez
Landon Scott Ramsey
Christopher Thomas Reese
Shelby Lindsey Reeves
Logan Reid
Biak Hlawn Rem
Zing Tin Rem
Brynna Justine Reynolds
Brittany Nicole Reynolds
Corrine Leeona Reynolds
Heaven Reynolds
Jesse Lee Rich
Max Reese Richey
Riley Gail Richter
Eric Allan Riddle
Marsela Elayne Riddle
James Anthony Riddle
Lithzy Belen Rios
Lesley Rodriguez
Joel Antonio Rodriguez
Gabriana Angelyn Rodriguez
Rodrigo Manuel Romero Zamorano
Mercedeze Lynn Rosetto
Natalie Anne Roy
Alisha Marie Royalty
Chandler Edward Rudy
Sarah Joyce Rusaw
Tanaya Wesleigh Dawnn Russell
Egypt Sade Rutherford
Daniela Esmeralda Saavedra Segura
Mahmoud Mohamad Saeed
Brandon Michael Salazar
Axel Sanchez
Roshan Cung Nung Sang
Cin Sang
Van Lian Sang
Ismail Munir Sanino
Johan Sathin
Olivia Grace Scaggs
Keithy Lamont Schaffer
Jacob E Anderson Schauer
Isaiah Bradford Scholl
Jonah Michael Scholl
Mya Elizabeth Schuessler
Zamauri Zyke Self
Juan Carlos Servin
Ricky William Sessions
Alexander James Sexton
Andrew Michael Shellenberger
Jacob Matthew Shelly
Thang Ngaih Sian
Gavin Christopher Simpson
Hazen Jospeh Simpson
Nathaniel Scott Sitler
Treston Logan Sizemore
Corbin R Skutt
Carter Michael Smith
Allissa Michelle Smith
Montgomerie Shyann Smith
Kaia Lynn Smith
Laken Nicole Smith
Mirza Yousif Hasan Smoqi
Hannah Stasia Sorrell
Camerino Hugo Soto
Michael David Sparks
Lydia Grace Springer
Benjamin Starkey
Alexander Michael Stash
Hope Michele Stevens
Mark William Stevens
Jade Elizabeth Stevens
Dajah Reena Steward
Jordan Michael Stidd
Ni Sui
Rachel Dawt Hlei Sung
Ran Cin Sung
Terry Dylan Swisher
Michael Tamayo
Luis Francisco Tavarez
Jordi Tello Guaman
Juan Roberto Tepehua Coyotle
Christian Dawt Hmum Thang
Dawt Lian Thang
Hrang Tin Thang
Khua Tin Thang
Tawk Hnin Thang
Khen Thang
Lal Lawm Thanga
Lal Ramdin Thar
Ngun Za Thawng
Job Lalnunsanga Thlaute
Khalil Xavier Thompson
Iang Chin Tial
Siang Tin Tial
Zung Tin Tial
Justin Elijah Tidd
Carlos Daniel Tieco Rojas
Dawt Tinsang
Sean Allen Tobin
Anthony Torres
Rosa Torres
Samantha Marie Totton
Katelyn G Tracy
Justin Allen Trahan
April Renee Trammell
Oliver Tin Nhat Tran
James Austin-Ford Traylor
Isabel Breeann Turner
Jordan M Tweedy
Brendan Scott Tyner
Thang Cin Uap
Modaka Vang
Isabellah Rose Vargas
Azlin Nicole Marie Vermillion
Nicole Lorraine Vidaurre
Deriana Lashae-Unique Wade
Savanah Elizabeth Wagerman
Annalia Marie Wagner
Riley Kailen Wagner
Meredith Grace Walterman
Brianna Marie Ward
Jacob William Warfel
Nicholas James Weaver
Katherine Elizabeth West
Brent Allen Wherry
Erin Hailey White
Gabriella Christine Whitinger
Kody Nicholas Wiening
Jacob Toler Wiese
Hailey Nicole Wilson
Conner Ian Wolf
Madison Claire Woodmansee
Ishmill David Woods
Molly Ann Wratten
Ashly Victalia Wray
Rebecca Jo Wright
LaMarco Juan Yates
Jackson Taylor Young
Michael Joseph Young
Ariana Irene Young
Kimberlynne Young
Nu San Zan Hkung
Betty Van Zathang
Zing Cer Zi
Emily Zohmingsangi
Taylin McKenzie Zoller